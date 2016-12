Tejerina subraya que el Gobierno defenderá los intereses del sector agroalimentario español en el Brexit

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha señalado que es pronto para saber las consecuencias que tendrá para el sector agroalimentario la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pero ha señalado que el Gobierno defenderá los intereses del sector y que reclamará que en la futura negociación del 'Brexit' sobre el sector pesquero que se vincule al acceso a las aguas y al mercado.

"Es un poco pronto para conocer las implicaciones que tendrá el 'Brexit', ya que Reino Unido aún no lo ha solicitado, no ha activado el artículo 50 y no se ha definido cuál será su futura vinculación con la Unión Europea", ha explicado García Tejerina, durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura en el Senado.

Sin embargo, la titular del ramo se ha mostrado tranquila sobre el posible impacto que tendrá en los productos españoles. "España tiene una presencia importante en el mercado británico y está ya consolidada allí. Además, los ingleses confían en la calidad de nuestros productos", ha subrayado, al tiempo que ha recalcado que el Gobierno "defenderá los intereses del sector español en este proceso".

Respecto a la pesca, García Tejerina ha señalado que en la negociación sobre el 'Brexit' relativa a este sector, el Gobierno reclamará que no se limite solo a la disponibilidad de las posibilidades de pesca, sino que también se vincule al acceso a las aguas y las condiciones de acceso al mercado para garantizar que no haya perjuicio a los operadores españoles.

La titular del ramo ha detallado estas exigencias del Gobierno ante la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea para salvaguardar la actividad pesquera española. "Una de nuestras prioridades es conseguir las mejores condiciones para el sector pesquero", ha recalcado.