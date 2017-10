Tejerina dice que España defiende "la esencia de la PAC" en el expediente de EEUU contra aceitunas de mesa

"No estamos defendiendo sólo el interés de nuestros productores, que para mi es una prioridad. Estamos defendiendo la esencia de la PAC", ha expresado a los medios durante la reunión de ministros del ramo que tiene lugar en Luxemburgo.

Así, la titular de Agricultura ha señalado que esta investigación "preocupa mucho" al Gobierno no sólo "por lo que significa para España el mercado norteamericano para este producto" sino también "por una cuestión de fondo", que es sus posibles efectos sobre la PAC.

García Tejerina ha subrayado que la UE "hace mucho tiempo" reformó la PAC para dar garantías de renta a los productores y al mismo tiempo asegurar que no existe una distorsión del comercio internaiconal.

"Nuestros pagos directos estabilizan las rentas y son 'caja verde' en la OMC. Esto significa que no tiene impacto en el comercio internacional. Por lo tanto entendemos que este expediente abierto por Estados Unidos no tiene ningún fundamento", ha argumentado, para después mostrar su "absoluto convencimiento" de que no hay razones para que el procedimiento "prospere".

En este contexto, la ministra ha agradecido el apoyo del Ejecutivo comunitario, pero ha insistido también en el carácter comunitario del expediente y ha defendido que Bruselas "tiene que seguir implicándose como hasta ahora" al ser la institución responsable de asuntos comerciales del bloque comunitario.

También ha confiado García Tejerina en que España reciba el apoyo del resto de socios de la UE. "Entendemos que todos aquellos Estados miembros, que son mayoritarios, que comparten nuestra posición tienen que sumarse a esta petición", ha expresado.

PEDIRÁ UN AUMENTO DE LAS CAPTURAS PARA EL ATÚN ROJO

Por otro lado, la también responsable de Pesca del Gobierno ha destacado que pedirá a la Comisión Europa que exija en la próxima Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) aumentos para las capturas del atún rojo y para el bonito del norte.

"Los pescadores han hecho un esfuerzo muy importante y creemos que estamos ya en condiciones de seguir aumentando la cuota", ha defendido la ministra, quien además ha señalado que los estudios científicos avalan esta posición española.

En concreto, España piensa que "la biomasa está muy recuperada" y por tanto "hay un margen importante de aumento". García Tejerina ha afirmado, no obstante, que este aumento es "difícil de cuantificar" porque no todos los Estados miembros de la UE comparten la opinión de España.

Otro de los puntos que abordarán los ministros es la ejecución por parte de los países del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. España pedirá a Bruselas "simplificación y agilidad" para "responder a las consultas" que las capitales efectúan "para iniciar las medidas que cada país adopta".

Sobre las dificultades de España para ejecutar los pagos, Tejerina ha afirmado que España "no es una excepción" y ha recordado que 2016 fue "un año en blanco" porque había un Gobierno en funciones que no podría hacer uso de los fondos estructurales de la UE.

"Hoy ya estamos cogiendo velocidad de crucero y nuestras estimaciones es que llegaremos al año que viene con una ejecución suficiente para cumplir la regla y no perder fondos europeos", ha asegurado.

Con respecto al reparto de cuotas de pesca del mar Báltico, que deben acordar los ministros este lunes, García Tejerina ha recordado que no afecta a la flota española pero trasladará al Ejecutivo comunitario el mensaje de que España estará "muy vigilante" ante "cualquier precedente que sea de interés para las negociaciones en diciembre" de las cuotas del Atlántico.