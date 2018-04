Agricultura

La DOCa RIOJA celebrará el Día Movimiento DO el próximo sábado 12 de mayo en Viana (Navarra)

La Denominación de Origen Calificada Rioja celebra el Día del Movimiento Vino D.O., el próximo sábado 12 de mayo en Viana (Navarra). En esta ocasión se han unido 27 Denominaciones de Origen para reconocer la importancia que tiene el vino de calidad diferenciada, el vino con D.O., como producto diferenciador y de prestigio de muchos territorios de nuestro país, y acercar el vino con denominación de origen al público en general y a los jóvenes en particular, trasladando valores ligados al mismo: la autenticidad, la importancia y el cuidado del origen, la seguridad alimentaria, el arraigo cultural, la diversidad, la protección del medio ambiente y un estilo de vida saludable.