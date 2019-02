Planas centra el "gran problema" del sector primario en el relevo generacional unido a la digitalización

A ello, unió, los problemas que deben afrontarse en cuestiones como el regadío y la digitalización del mundo rural --agricultura, ganadería y pesca--. Así mujeres y jóvenes junto con el regadío y la digitalización conforman lo que ha calificado de "triángulo mágico" para que avance el sector primario en los próximos años.

En relación con ello, y durante un encuentro de 'Ser Canarias' en el que ha participado, desgranó este 'triángulo', apuntando que en el caso de las mujeres se ha encargado un análisis al respecto para intentar trabajar su fomento; mientras que sobre los jóvenes dijo que solo el 9 por ciento de los titulares de explotaciones agrícolas tiene menos de 40 años, a lo que añadió que en la próxima década seis de cada diez agricultores y ganaderos se jubilarán.

Por ello, subrayó la necesidad de que también se le aporte "prestigio social" al sector primario. En relación con ello, apuntó que en el futuro si bien es verdad que en este ámbito se generarán menos puestos de trabajo, también será un sector que tenga mayor formación y en el que la digitalización tendrá un papel importante.

Sobre la digitalización el ministro aseguró que "es tan importante" como el regadío, de ahí que destacó el impulso que se está dando en las zonas rurales con el objetivo también de que se aplique en el campo.

En cuanto al regadío, dijo, es presente y futuro aunque admitió "su dificultad" de gestión atendiendo al incremento de la demanda de agua debido al crecimiento poblacional, lo que consideró obliga a que se realice un regadío "cada vez más eficiente" para sacarle "mayor rendimiento".

En el futuro de la agricultura y la ganadería se encuentra lo ecológico donde, puntualizó, España es el segundo país de la Unión Europea en producción, mientras que en consumo ocupa la sexta posición.

A modo de ejemplo y en relación al margen que existe con otros países sobre el consumo de productos ecológicos, Planas indicó que mientras un alemán gasta una media de 116 euros en consumir este tipo de alimentos, en España solo alcanzan los 22 euros.

COMPETENCIA

En relación a la competencia que se ejerce en España con la entrada de productos procedentes de Marruecos, el ministro resaltó que hay que tener en cuenta que España "exporta más de la mitad de lo que produce", de ahí que defendió la necesidad de "exigir reciprocidad, las mismas condiciones" en las que se trabaja y en las que se compite en aspectos como el fitosanitaria o la sanidad, entre otros.

Sin embargo, apuntó que lo que no se puede "pretender es crear barreras que otros podrían" crearte. Añadió que evidentemente hay que exigir "el cumplimiento de las condiciones 100 por 100" pero, matizó, que lo de crear barreras artificiales a la importación que al final te puede perjudicar, "no es el sistema".

De todos modos, se mostró "a favor" de apoyos "puntuales como consecuencia de la competencia" si se producen en el marco de la Unión Europea. Aún así, agregó, que para competir la vía de desarrollo del sector agroalimentario se encuentra en la calidad y en la innovación porque España "no es un país low cost".

Sobre el plátano, que en Canarias supone el 21 por ciento de la producción agraria y 12.000 puestos de trabajos directos, se mostró "optimista", ya que dijo es un producto que ha pasado por momentos "muy difíciles" en los últimos 30 años. Si bien abogó porque "siempre" haya un equilibrio entre la apertura comercial que realiza la UE y los mecanismos de estabilización al respecto.

ACUERDO PESQUERO CON MAURITANIA

En relación a la posible recuperación de un acuerdo pesquero con Mauritania, cuestión que reclaman desde el Puerto de La Luz y de Las Palmas, Planas asumió este compromiso, señalando que en el encuentro que este martes tendrá en Agadir con ministros del ramo, intentará retomar el contacto con Mauritania "sabiendo el interés que tiene" para Canarias esta cuestión.

Además Planas también se verá con su homólogo marroquí para trabajar en el acuerdo pesquero firmado entre la UE y Marruecos con el fin de que la flota española pueda pescar en el caladero marroquí "lo antes posible".

En cuanto a la pesca en Canarias, señaló que actualmente hay 766 buques activos, lo que representa el 6,5 por ciento del total nacional, además de destacar las 21 producciones acuícolas (que supone 21 millones de euros principalmente de dorada y lubina), resaltando así que el futuro de la pesca se centra en la sostenibilidad tanto ambiental como económica y social, algo en lo que dijo España "es líder".

También apuntó que el Gobierno dictará, tras escuchar al sector, una resolución sobre el reparto del atún rojo, para el que este año Canarias tendrá 483,5 toneladas (7,9% de cuota), incrementándose en más del 72 por ciento con respecto al año pasado cuando se permitió la captura de 255 toneladas (1,21%).

Además avanzó que, antes del 28 de abril, saldrá la orden para regular el caladero canario, con el fin de regular la pesca en aguas interior y exterior.

FONDOS DE LOS PGE 2018

Por último, en relación a las partidas para agua agrícola (8 millones de euros) recogida en los Presupuestos Generales del Estados (PGE) de 2018 que no se han transferido a Canarias, Planas afirmó que esos fondos "no están" en su Ministerio porque si no "probablemente estarían" en el archipiélago ya, si bien se comprometió a trasladarlo al Gobierno.

Planas consideró que "está justificado" para tener un uso "más eficiente del agua" y añadió que "si está en los presupuestos, hay que cumplirlo, y la voluntad del Gobierno es cumplirlo".