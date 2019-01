Planas defiende la continuidad de ayudas acopladas para la remolacha y reclama a la CE más "sensibilidad"

Así lo ha expresado este miércoles Planas en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la inauguración de la Feria Agraria 2019 en Valladolid, donde también ha manifestado que confía en que la negociación entre la empresa Azucarera y el sector llegue a un consenso.

Planas ha recordado que este martes se ha celebrado en Bruselas una "importante" reunión del Grupo de Alto Nivel sobre el sector de la remolacha y ha insistido en que tanto el Gobierno de España como la Junta de Castilla y León apuestan por la continuidad de este cultivo, "muy importante para el conjunto de la agricultura" y que mantiene 17.000 empleos.

El ministro ha recordado que en ámbito comunitario han solicitado el almacenamiento privado, pero no han logrado obtener la mayoría en la Comisión Europea, ya que "no hay mayoría de Estados miembros a favor" y el órgano europeo "no parece inclinado" al respecto.

Pero Planas ha apuntado que sí tiene "muy clara" la continuidad de las ayudas acopladas "de cara al futuro inmediato y sobre todo en la próxima PAC", ya que ha recalcado que se necesitan "instrumentos para el futuro del sector remolachero".

También ha reclamado a la Comisión Europea que "sea más sensible" y ha apuntado que este órgano hace una lectura "positiva" del próximo periodo, pues cree que "el mercado va a ir hacia arriba en precios".

En este sentido, ha añadido que la CE se ha comprometido a entregar un informe antes del mes de junio para analizar las opciones. "Hace falta un esfuerzo de todos, del Gobierno y sin duda de la Junta de Castilla y León y un conjunto de administraciones y de organizaciones profesionales de agricultores que intervienen de forma directa", ha reclamado Planas

En cuanto a las negociaciones relativas a Azucarera, Planas ha apuntado que el Ministerio ya ha mantenido dos reuniones con los productores de remolacha azucarera y una con la industria, al tiempo que mantienen contacto con la Consejería de Agricultura de la Junta castellanoleonesa.

Aunque Planas no ha querido dar detalles sobre esa negociación, ha confiado en que se pueda llegar a un consenso. "Queremos que todo el sector llegue a una vía de acuerdo y pueda caminar hacia adelante", ha insistido.