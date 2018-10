Planas transmite a las CCAA tranquilidad sobre los casos de peste porcina, pero pide vigilancia y seguimiento

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha transmitido "tranquilidad" y "seguridad" tras los casos de peste porcina africana que están sucediendo en varios países de Europa a los consejeros de Agricultura durante la celebración del consejo consultivo de Agricultura y la conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se han celebrado este lunes en la sede del Ministerio.

"He transmitido a los consejeros un mensaje de tranquilidad y seguridad, pero también al mismo tiempo de vigilancia y seguimiento. También he compartido con ellos la evolución de la peste porcina africana y les he trasladado la coordinación de las actuaciones que se lleven a cabo en España junto a la Comisión Europea", ha explicado Planas al término de la sectorial.

Por otro lado, el ministro y los representantes de las comunidades autónomas han tratado sobre el estado de las negociaciones de la futura Política Agrícola Común (PAC). "Hemos avanzado de forma positiva y estamos todos de acuerdo en que la próxima PAC debe tener como mínimo la misma dotación que ésta, algo que defendemos 20 Estados miembros más", ha recalcado.

El titular de Agricultura ha vuelto a señalar que la próxima PAC debe estar bien dotada económicamente para hacer frente a los retos del sector como la lucha contra el cambio climático, la digitalización del sector, la entrada de jóvenes y de mujeres. "Todas las CCAA, organizaciones agrarias y el Gobierno defendemos esta posición como punto de partida", ha subrayado.

Además, Planas ha reiterado que uno de los puntos prioritarios es la presencia de la mujer en el mundo rural, ya que considera que "no es una cuestión de igualdad de género sino de dinamización y modernización del sector".

Respecto a los planes estratégicos nacionales que figuran en la futura PAC, Planas ha señalado que España tendría que presentarlo en 2020, siempre que el calendario siguiera según lo previsto por la Comisión Europea.

"Aún queda mucho por definir, cuál será su contenido y sus características. Mi preocupación más importante es que tenemos un modelo constitucional autonómico y hay que respetar y preservar enteramente la competencia de las comunidades y la posibilidad de que exista una autoridad de gestión en relación al segundo pilar. Hay que ponerse de acuerdo con un modelo español de aplicación de la PAC", ha señalado.

Por otro lado, Planas ha tratado con los representantes de la comunidades autónomas la vigencia de la Ley 12/2014, que se refiere a las elecciones del consejo asesor agrario y que "no tiene reglamento" y en la que titular de Agricultura reconoce "no creer en ella", pero aboga por abrir un periodo de reflexión con las organizaciones agrarias para encontrar un modelo de representación y de interlocución en el medio rural.

"No pienso desarrollar una ley en la que no creo, pero hay determinadas asociaciones que plantean un modelo de interlocución que hay que arreglar. No es un tema fácil y hay que abrir una reflexión y saber lo que hay, pero en Europa no hay un modelo de referencia", ha insistido.