Las nueve bodegas del Penedès de la marca Corpinnat formalizan su baja de la DO Cava

Las nueve bodegas productoras del Penedès (Barcelona), que se agrupan bajo la nueva marca Corpinnat, han formalizado este miércoles su baja ante el Consejo Regulador de la DO Cava y prevén empezar a comercializar sus botellas con la etiqueta distintiva de la marca esta primavera.

En un comunicado, los productores de la Associació de Viticultors i Elaboradors Corpinnat (Avec) --Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet y Mas Candí-- han justificado esta decisión tras meses de conversaciones con la DO para poder incluir la nueva marca colectiva dentro la DO.

Según estos productores, la última propuesta de integración hecha por el Consejo Regulador era "inasumible", ya que exigía una serie de renuncias que cuestionaban la propia naturaleza de la nueva enseña, como la delimitación territorial, el reglamento de uso o los controles de calidad externos.

Los asociados de Corpinnat aseguran que su intención era poder seguir dentro del cava y permitir la convivencia de las marcas Cava y Corpinnat en una misma etiqueta, aspecto que no ha sido posible tras varias reuniones con representantes del Consejo, antes con la antigua dirección y ahora con la nueva tras las elecciones del Consejo el pasado julio.

CONSEJO REGULADOR

En un comunicado, el Consejo Regulador del Cava ha lamentado este miércoles la decisión de las empresas que aglutina Avec, que representan el 0,94% de la producción, y que estas renuncien a seguir trabajando en el proyecto de potenciación de la marca Cava.

Al abandonar la DO Cava, los miembros de Corpinnat no podrán utilizar o hacer referencia a la marca Cava, a la categoría Gran Reserva o al Cava de Paraje Calificado, exclusivas para los elaboradores inscritos en la DO Cava.

El Consejo Regulador muestra su respeto ante la marcha de estos productores, "voluntaria y privada", y recuerda que han crecido y se han consolidado bajo el amparo de la misma DO Cava.

Según destaca, las reuniones de los últimos meses han resultado en vano y estas bodegas no han aceptado los plazos que el proyecto requiere. "Desgraciadamente la gran discrepancia es el tiempo", afirma el Consejo, tras reiterarles que la unión y la no confusión es clave para competir en los mercados mundiales.

El Consejo Regulador también ha expresado su voluntad de seguir trabajando de forma unida --las 374 bodegas y los 6.668 viticultores que lo componen-- para potenciar la marca Cava, su territorio y lograr una mayor notoriedad y prestigio a nivel mundial.