La Junta asegura que hoy por hoy el olivar andaluz está "limpio" de Xylella

"Todo lo que ha venido ha sido negativo, el olivar está limpio", ha dicho Balbín a los periodistas refiriéndose a todas las muestras que se han tomado en el olivar de Andalucía y que sólo en la provincia de Jaén, con 66 millones de olivos, han sido más de mil las que se han analizado.

Ha indicado que el caso de El Ejido se ha dado en un vivero "cerrado", por lo que "no está al aire libre y eso ayuda mucho". Se ha mostrado confiado en que pase como en Alemania cuando se detectó un caso, "se destruyó todo lo que había allí y no ha vuelto a repetirse", por lo que "esperemos que aquí pase lo mismo".

Ha insistido en que "la Junta tiene activado su protocolo permanentemente", de forma que se están haciendo analíticas de manera constante y "se está mirando con lupa todo". Balbín ha lanzado un mensaje de tranquilidad, pero también de alerta para no bajar la guardia. "Hay que estar alerta como es natural, y esperemos que no haya más casos", ha indicado el delegado.

Ha recordado que en la provincia se ha duplicado el personal que se dedica a realizar unas analíticas, que además se están haciendo también a demanda del agricultor.

Balbín ha reconocido estar más preocupado por el caso del olivar infectado en Madrid que por el del vivero de Almería. "Le temo más a Madrid que a Almería", ha indicado el delegado, al tiempo en que se ha mostrado confiado en que el brote se corte en Madrid y "no aparezca en más sitios", una vez que se destruyan todos los olivos situados en el perímetro de cien metros.

"No me voy a aventurar a decir que va a entrar o que no va a entrar porque el don de la adivinanza no lo tengo", pero ha insistido en que desde la Junta se están tomando las medidas para evitar que la bacteria entre.

Ha recordado que no hay síntomas claros que definan que un olivar está afectado por la Xylella Fastidiosa, de ahí que ha indicado a los agricultores que "en el momento que tengan la mínima duda que nos llamen" porque "hay que estar alerta, no hay otra".

"Ahora mismo está el protocolo abierto, y sobre todo buscando la forma de que no entre, y si entra atajarlo lo más rápido posible y destruir el menor número posible", ha indicado Balbín. Asimismo, ha incidido en que la única forma de eliminar la Xylella es la destrucción de la planta, porque "en el momento en que entra la bacteria en la savia de la planta, es imposible", y lo único que se puede hacer es atacar al insecto al vector, de ahí que se estén haciendo curas localizadas.