La DOCa Rioja ratifica su apuesta por el valor manteniendo su liderazgo en 2018

Los informes han sido realizados por Nielsen y el Observatorio Español del Mercado del Vino, a lo que se ha sumado un pionero reporte sobre la situación enoturística de la Denominación llevado a cabo por las consultoras Akimu y Dinamiza.

Las conclusiones de dichos estudios revelan que 2018 no fue un buen año para las ventas de vino en España, donde el segmento con Denominación de Origen cayó un 0,5%.

En este contexto, las ventas de Rioja no fueron positivas, tal y como el Consejo Regulador adelantó en su balance anual de febrero. Los efectos de una complicada cosecha de 2017, añadidas a una mala climatología que no animaron el consumo en 2018, repercutieron negativamente a las ventas con un retroceso del 3,9% según datos Nielsen.

No obstante, el reporte del mismo ejercicio arroja un nuevo e importante aumento del valor, con un significativo crecimiento en el canal de mayor valor añadido, la hostelería, donde Rioja crece (+8,3%) por encima de la categoría vino con D.O. (+7,6), mejorando por tanto su posición en cuota valor.

Buena parte del comportamiento positivo en valor de Rioja se debe a su curva ascendente en vinos blancos, que a pesar de un parón circunstancial en 2018 mejoran una décima su participación en Hostelería (5,0%). También se fortalecen los vinos criados en el mismo canal, que pese a su amplísimo liderazgo, continúan ganando cuota en las categorías Crianza (77,1%) y Reserva y Gran Reserva (67,5%).

El presidente del Consejo Regulador, Fernando Salamero ha subrayado "la importancia de este crecimiento en valor, recordando que el plan estratégico de Rioja reitera su apuesta por la generación de éste, objetivo prioritario para el crecimiento de la región".

La caída del mercado del vino con D.O. se concentra en el canal alimentación (-1,1%), donde denominaciones menores que compiten por precio aguantan mejor sus posiciones, lo cual genera una pérdida relativa de cuota en volumen para Rioja en dicho canal.

El informe concluye afirmando que Rioja representa el 37% de las ventas de vinos con D.O. en España. Tres de cada 10 botellas de vino de calidad que se beben en nuestro país son vinos de Rioja, magnitud que se eleva a 8 de cada 10 cuando se trata de mayor valor añadido, los tintos criados consumidos en Hostelería.

"Desde el departamento de marketing de la Denominación se está trabajando en la recuperación de la posición de Rioja en los lineales de alimentación. Para ello, la campaña de promoción focalizará sus labores para reforzar el valor y la percepción de la marca Rioja, especialmente entre los consumidores más jóvenes y mujeres comunicando con nuevos códigos y en nuevos escaparates", ha dicho el presidente.

Según el responsable de desarrollo de Nielsen, Ricardo Alcón, "la apuesta por el valor es clave en la estrategia de las ventas de Rioja al observarse en esta comparativa interanual cómo, a pesar de la compleja situación que ha vivido este año el mercado, Rioja continúa siendo el agente principal de la revalorización de la categoría vino con D.O.".

EN EL EXTERIOR.

Según datos de aduanas presentados por Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino con DOCa Rioja alcanzaron en 2018 los 101,5 millones de litros, que suponen el 31% de las exportaciones españolas de vino tranquilo con D.O. En términos de valor, este porcentaje aumenta hasta el 40%, alcanzando los 480,6 millones de euros.

El precio medio en exportación del vino con DOCa Rioja es un 48% superior al del resto de los vinos con DO españoles. Se sitúa, por tanto, en los 4,74 €/litro, que suponen una revalorización del 7% respecto al precio medio registrado en 2017. Si se compara con el precio medio del litro de vino total exportado por España (1,03 €), el diferencial de los vinos con DOCa Rioja se eleva hasta el 361%.

Analizando el comportamiento de los 12 mercados clave de Rioja, se observa cómo la DOCa supone casi un tercio del total de los euros vendidos a los mismos en la categoría de vinos no espumosos españoles (83% del valor y 84% del volumen). No obstante, 2018 no fue un buen año para las ventas en mercados destacados como Reino Unido, Alemania y Suiza, donde se vieron resentidas tanto en volumen como en valor, siendo dichas caídas más moderadas en EEUU, Holanda, Suecia y China.

Por otro lado, Rioja fue capaz de ganar cuota de mercado en Bélgica, donde sus exportaciones crecieron un 18% tanto en valor como en volumen, cuando las importaciones de vino envasado en este mercado crecieron un 1% en valor y perdieron un -3% en volumen.

También destacó la evolución positiva registrada en Irlanda, con crecimientos del 15% en valor y del 7% en volumen, cuando las compras de vino envasado en este mercado cayeron el pasado año. En el caso de Noruega, los crecimientos son del 12% en valor y del 5% en volumen y del +3% en valor y del +6% en volumen, en Canadá. Las ventas en México crecieron un 3.1% en valor.

Rafael del Rey, director general de la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino, destaca "la apuesta por el fortalecimiento del valor a través de un incremento de precios y la segmentación de las carteras basada en una buena red comercial así como la creciente diversificación hacia otros mercados en mayor desarrollo".

Además, Del Rey destaca "la solidez de los mercados estratégicos" haciendo referencia a Reino Unido "donde Rioja mantiene un apabullante 53% del volumen y 64% del valor sobre vinos importados de España".

ENOTURISMO.

El enoturismo es uno de los ejes estratégicos para el crecimiento y puesta en valor de Rioja y una realidad que genera ya 800 puestos de trabajo directo en las bodegas de Rioja. Ante este escenario, el Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha sido pionero en la confección de un monitor de enoturismo que ofrece una fotografía detallada acerca de lo que significa este fenómeno para el conjunto de la Denominación.

La novedosa herramienta de trabajo trasciende otros instrumentos de referencia en la actualidad. Además de reflejar cuanto ocurre en las rutas del vino, añade información interesante sobre bodegas no asociadas que aportan valor al conjunto de la región.

Aporta, para ello, la novedad del enfoque (recoge la información de las 185 principales bodegas que articulan la propuesta turística en Rioja), el detalle de la información reflejada que aúna aspectos cuantitativos y cualitativos, así como la significación económica y la comparación con otras regiones competidoras.

El aspecto más revelador del estudio es la cifra de 810.476 visitas a bodegas de Rioja registradas en 2018, las cuales sitúan a la Denominación como líder y referente enoturístico nacional. Aún siendo uno de los destinos más consolidados y maduros, el informe destaca un ritmo de crecimiento interanual superior al 12% durante los últimos años habiéndose generado un crecimiento superior al 40% en el período 2015-2018.

Se destaca el elevado nivel de estancia y gasto de los viajeros en comparación con otros destinos: la estancia media de 3,21 días y el número de bodegas visitadas asciende a 2,7.

Manuel Romero, director de la consultora Dinamiza, ha considerado que el reporte "proporciona una radiografía del fenómeno enoturístico en el territorio de la Denominación de Origen Calificada Rioja que ayuda a visualizar la evolución del mismo, permitiendo conocer el público objetivo e identificar tendencias tanto en la oferta como en la demanda".

"La herramienta permitirá a las bodegas de Rioja seguir especializando su oferta para continuar consolidándose como destino nacional referente en ofrecer turismo de calidad", ha finalizado.