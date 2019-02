La DO Cava resalta la unidad del sector más allá de la marcha de Corpinnat

El presidente del Consejo Regulador del Cava, Xavier Pagès, ha resaltado la unidad dentro del sector más allá de las "divergencias" de algunos miembros y ha asegurado que respeta la marcha de las nueve bodegas productoras del Penedès (Barcelona) que se agrupan bajo la nueva marca Corpinnat, que formalizaron el miércoles su baja ante el Consejo Regulador de la DO Cava.

"Debemos aceptar como normal que haya discrepancias dentro de asociación y denominación de origen", ha expresado este viernes Pagès en una rueda de prensa, en la que también ha recordado que, al abandonar la DO Cava, los miembros de Corpinnat no podrán usar o hacer referencia a la marca Cava, a la categoría Gran Reserva o al Cava de Paraje Calificado, exclusivas para inscritos en la DO Cava.

Ha recordado que la DO Cava tiene "muchísimas bodegas que venden cavas premium en todos los mercados, bien valorados por críticos y expertos nacionales e internacionales", y ha dicho que su objetivo es evolucionar e introducir cambios para el consumidor y para mejorar la competitividad, como fomentar su consumo, subrayar su valor cualitativo y transmitir las normativas que cumplen.

Sobre la petición de los asociados de Corpinnat de permitir la convivencia de las marcas Cava y Corpinnat en una misma etiqueta, Pagès ha recordado la función de la DO Cava como regulador y certificador: "Ni Corpinnat ni otro pueden poner en una etiqueta algo que no está definido en el pliego del cava, ya que todos podrían empezar a diseñar las etiquetas a su gusto".

En relación a una posible marcha atrás de los productores que se han dado de baja, Pagès ha dicho que es su decisión, pero que la DO Cava tiene un proyecto propio: "Creemos en él y continuaremos con él".

"Si quieren seguir estaremos encantados, pero también son los que son porque han sido parte del Cava", y ha recordado que cuentan con 6.800 viticultores y están presentes a más de 100 países.

MEJORAR LA IMAGEN DEL CAVA

El presidente de Pimecava, Pere Guilera, ha reivindicado la calidad, "que no es patrimonio de nadie"; el presidente del Institut del Cava, Damià Deas, ha pedido luchar para que la zonificación y la pirámide de calidad ayude a mejorar la imagen del Cava, y el vicepresidente de Consejo Regulador del Cava, Xavier Farré, ha asegurado no tener rencor hacia los que se han marchado.

El presidente de la Asociación de Viticultores del Penedès, Santi Vallès, ha insistido en que han luchado y han hecho lo posible para que Corpinnat siguiera en la DO Cava, mientras que el representante de Unió de Pagesos Antoni Borràs ha afirmado que se debe hacer hincapié para diferencias entre valor y precio, mientras que el representante de Jarc Jaume Domènech ha subrayado que han hecho "las cosas bien y con honestidad".