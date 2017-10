Agricultura

Cepesca defiende el modelo europeo de garantía de unas condiciones de trabajo decentes para el sector

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha defendido este martes el modelo europeo para garantizar unas condiciones de trabajo decentes en el sector durante el evento 'Vigo Dialogue on Decent Work in Fisheries and Aquaculture', impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según ha informado en un comunicado.