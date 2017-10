COAG señala el "año catastrófico" para la aceituna de mesa por la sequía y los bajos precios

En una nota, COAG-A ha detallado que la pluviometría en septiembre ha sido negativa en todas las zonas de verdeo, alrededor del 60% de la aceituna ya no es verdeable por el agostamiento del fruto y por el poco calibre que tiene. "La situación puede agravarse si no llueve en 20 días, porque en ese caso no se podrían aprovechar ni siquiera para aceite. Muchos olivos de las comarcas más tempranas ya están tirando el fruto", ha alertado.

El responsable del sector de aceituna de mesa COAG-A, Antonio Rodríguez, ha señalado que "los precios son de ruina en las variedades que tienen más costes de producción, como es el caso de la manzanilla y la gordal". Para la manzanilla se está pagando un precio medio de 0,67 euros y para la gordal entre 0,60 euros y 0,65 euros por kilo, lo que significa la mitad del coste de producción según los estudios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

No obstante, COAG ha apuntado que, "curiosamente", la variedad hojiblanca ha empezado a recolectarse a unos precios aceptables para el agricultor, "circunstancia que no se explica ni por razones de calidad ni porque exista mayor demanda que en el caso de otras variedades".

"¿Por qué ocurre esto? No lo entendemos, ni nos explicamos por qué no pasa con las otras variedades", cuestiona Rodríguez. Por eso, esta organización agraria ha reiterado a la interprofesional Interaceituna que debería llevar a la práctica el contrato tipo con referencia a los costes de producción. "Así se evitarían las prácticas especulativas", ha apostillado el responsable sectorial de COAG.

Por otra parte, COAG Andalucía ha indicado que el aforo de Interaceituna se ha quedado "lejos de la realidad". De los datos que ofrece, de unas 529.000 toneladas verdeables, esta organización agraria estima que no se llegará ni a las 450.000 toneladas. En Extremadura (donde se cosecha el 20% de lo aforado) y en la Campiña de Sevilla, el 50% del secano ya no se va a verdear.

Por eso, esta organización agraria está estudiando solicitar, tanto al Ministerio como a la Consejería, ayudas para las explotaciones dedicadas a la aceituna de mesa.