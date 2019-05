Bruselas lanza aplicación digital 'CATCH' para impedir la entrada de marisco derivado de la pesca ilegal

La nueva aplicación permitirá comprobar en versión digital los certificados en papel que ya se exigen a los importadores para garantizar que los productos que comercializan en la Unión Europea no se han obtenido a partir de prácticas ilegales, digitalizando así el actual sistema de certificación.

'CATCH' pretende así apoyar mejor la labor de los Estados miembros en sus tareas de control y verificación y reducir al mismo tiempo el riesgo del fraude y la carga sobre los operadores y las administraciones y facilitar el flujo comercial.

El comisario de Medioambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, presentará la herramienta virtual durante la Expo Seafood en Bruselas este martes, la mayor feria de productos pesqueros, en la que participarán 1.850 expositores de 79 países.

"Con la iniciativa 'CATCH', estamos haciendo más fácil el control para que sólo los productos que no son fruto de la pesca ilegal, no declarada y no regulada entren en nuestro mercado. Hacemos más fácil cuidar de nuestro océano y nuestros consumidores", ha resumido el comisario.

Vella ha puesto en valor que "el acceso al mayor mercado de marisco del mundo es un activo importante para convencer a Gobiernos y exportadores en todo el mundo para que respeten las normas que proteger contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada", defendiendo que "la UE es el líder global en la lucha contra la pesca ilegal".