Agricultura califica de medida "injusta" los aranceles de EEUU y dice que pone en juicio a la PAC

"Es una medida profundamente injusta porque no tiene ningún fundamento ni económico ni técnico. Además nos preocupa mucho porque puede ser una medida que ponga en tela de juicio el comercio y la PAC", ha asegurado Planas, antes de clausurar el 40 aniversario de la Federación Española del Vino (FEV).

El titular de Agricultura ha subrayado que España tiene una postura "coordinada" con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para presentar una posición común ante la decisión de la administración de Donald Trump, que ratificó ayer su posición sobre los procedimientos 'antidumping' y antisubvención abiertos en julio de 2017 y considera que la aceituna negra de mesa española se ha exportado a EEUU a precios de 'dumping' y que recibe ayudas comunitarias y españolas que le confieren ventajas desleales sobre sus competidoras americanas.

Planas ha recordado que esta sanción llega por la denuncia de varios productores californianos y que estas ayudas que se ponen en cuestión forman parte de la denominada 'caja verde' de la PAC, que son "compatibles y no están vinculadas a la producción, por lo que están desacopladas".

De esta forma, el titular de Agricultura tiene previsto exponer esta situación ante la Comisión Europea y el resto de Estados miembros en el consejo de ministros de agricultura de la UE, que se celebrará el próximo lunes en Luxemburgo, mientras que la Secretaría de Comercio hará lo propio ante los responsables europeos de la materia.

"Pretendemos que la Comisión Europa, que representa a la UE en materia comercial, pueda hacer llegar nuestro punto de vista y tener una influencia antes de la decisión definitiva del 24 de julio", ha precisado.

"Esta medida no solo afecta a los productores españoles y puede poner en tela de juicio a la PAC. Ante una acción unilateral como ésta no se puede quedar sin respuesta, ya que Estados Unidos está haciendo un test de cara a la PAC. Estas batallas comerciales habían desaparecido del horizonte y espero que no vuelvan", ha deseado Planas.

Respecto a la posibilidad de que los aranceles afecten a más productos como el aceite o el vino, Planas se ha mostrado cauto. "Sinceramente espero y deseo que no lleguen a otros sectores. Este tema hay que tomarlo con mucha seriedad, porque no es un tema pequeño, sino que es importante, porque estamos en el corazón mismo de la PAC y hay que defenderlo con uñas y dientes".

El ministro de Agricultura tiene previsto reunirse a principio de la semana que viene con los representantes del sector, con los que ya ha estado en contacto estos días, para mostrarles el "apoyo y solidaridad" del Gobierno, ya que es una industria importante para la economía española que exporta 76.000 toneladas de aceituna negra de mesa con un valor aproximado de 171 millones de euros.