Zaragoza (PSC) insiste en que él no encargó grabar el almuerzo de La Camarga

El exsecretario de organización del PSC y ahora diputado en el Congreso, José Zaragoza, ha insistido en que él no encargó a Método 3 la grabación del almuerzo que en 2010 mantuvieron en el restaurante de La Camarga de Barcelona Alícia Sánchez-Camacho (PP) y Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola.

Ante la comisión sobre la 'Operación Cataluña' del Parlament, Zaragoza se ha resistido a verbalizarlo ante los diputados que él no tiene nada que ver con ese caso, y se ha remitido a la explicación que dio en otra comisión de la Cámara catalana en 2015, cuando dijo: "No encargué la grabación. No puedo decir nada más que esta cosa tan clara".

Este lunes, ante la insistencia de los portavoces de JxSí, SiQueEsPot y la CUP, se ha limitado a decir: "Yo no he encargado nunca una grabación ilegal. Me remito a la declaración de aquel momento".

Esta versión es contraria a la que ofrecieron, también en esta comisión, Victoria Álvarez y el exdetective de Método 3 Julián Peribáñez, que señalaron a Zaragoza como responsable del encargo de la grabación, según ellos, hecho con el consentimiento de Camacho.

La causa judicial en la que se investigaba quién grabó el almuerzo entre Camacho y Álvarez --en la que ésta le explico que Jordi Pujol Ferrusola llevaba a Andorra maletines con billetes-- se cerró en falso tras un pacto que suscribieron la exlíder del PP popular y el exdirector de Método 3 Francisco Marco.

Zaragoza ha asegurado que la única relación que tenía el PSC con la empresa de detectives Método 3 era por encargos relacionados con el sistema de seguridad de la sede central del partido y no tenían nada que ver con ningún tipo de espionaje.

EL PSC EVITA HACERLE PREGUNTAS

Igual que en su comparecencia en 2015 ante la comisión Pujol, Zaragoza ha insistido en que no conoce de nada a Francisco Marco ni a Peribáñez, y ha explicado que con la extrabajadora de Método 3 Elisenda Villena tiene una amistad de hace años.

Por primera vez desde que se inició la comisión de la 'Operación Cataluña' un diputado del PSC --Jordi Terrades-- ha estado presente en la sala, pero se ha limitado a acompañar a Zaragoza y no ha querido hacerle preguntas; igual que en el resto de la comisión, no ha asistido nadie del PP.