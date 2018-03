'YOUTUBER', EL TRABAJO FAVORITO DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES

Google Plus

Los trabajos de 'youtuber' y 'videoblogger' son los que ' más atraen a los jóvenes españoles, según una encuesta que ha realizado la empresa demoscópica YouGov para Vodafone.



El sondeo ha preguntado la opinión sobre preferencias laborales de 6.000 jóvenes de entre 18 y 24 años de varios países, 500 de ellos españoles. La ocupación de 'youtuber' y 'videoblogger' es la favorita para el 22% de los españoles consultados. Les siguen los oficios de enfermero y médico (20%), marketing y ventas (19%), diseñador de videojuegos (17%) y profesor (16%).

El 'ranking' de oficios considerados más atractivos lo completan los de diseñador de aplicaciones (15%), abogado (15%), periodista (13%), ingeniero de robótica (13% y monitor de 'fitness' y deportista (12%).

Por sexos, las cinco carreras preferidas para estudiar que más citan los hombres son diseñador de videojuegos, ingeniero de robótica y marketing, mientras que las mujeres mencionan en los primeros lugares enfermería o medicina, 'youtuber'/'videoblogger' y docencia.

CUALIFICACIÓN

Según la encuesta, los jóvenes españoles son más pesimistas que el resto de encuestados respecto a la posibilidad de encontrar un empleo de calidad. Para el 69% de los españoles, el mayor reto de su generación es la búsqueda de un trabajo fijo bien remunerado, frente al 55% del total de la encuesta.

El 55% de los españoles temen que la mayoría de sus coetáneos no tengan una jubilación cómoda, en contraste con lo que dice el 41% de media de la encuesta. En cambio, los españoles se declaran más optimistas que el resto de los entrevistados al ser preguntados por sus planes de tener una vivienda propia y tener una calidad de vida mejor que la de sus padres.

En cuanto a las dificultades a la hora de encontrar trabajo, un 41% de los españoles cree que le falta cualificación para hallar un empleo que le satisfaga, y un 32% admite que le faltan habilidades para encontrar cualquier tipo de colocación (frente al 20% global).

Más del 68% de los españoles afirman que no han recibido orientación sobre su futura carrera laboral durante su etapa educativa o que no han recibido la suficiente (frente al 66% global de la encuesta). Vodafone hizo públicos los resultados de este sondeo con motivo del lanzamiento este martes de una aplicación para que los jóvenes se orienten sobre su futuro laboral.

La aplicación se llama ‘Future Jobs Finder’ ('https://futurejobsfinder.vodafone.com/') y se puede acceder a ella a través de las webs de Vodafone Yu y Vodafone Empleo Joven. La herramienta plantea en primer lugar un cuestionario al joven sobre sus intereses laborales y habilidades. Según el resultado, le ofrece un máximo de cinco puestos de trabajo que se corresponden con su perfil, así como un localizador de ofertas de empleo en 16 países y cursos formativos gratuitos y de pago, según explicaron en rueda de prensa Remedios Orrantia y Roberto Franza, directores de Recursos Humanos y Marketing de Vodafone España, respectivamente.



