Valls (Cámara de Barcelona): "No a la DUI y no a la aplicación del 155"

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha pedido este martes responsabilidad a todos los dirigentes políticos para que no tomen decisiones definitivas, lo que ha resumido con: "No a la DUI y no a la aplicación del 155".