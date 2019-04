Valerio señala que no "habrá ninguna sorpresa" en su ministerio para este viernes en Consejo de Ministros

Así lo ha anunciado la ministra en Guadalajara, al ser preguntada si para los llamados 'viernes sociales' se prevé alguna sorpresa, señalando que salvo por "auténtica emergencia", se ha decidido que ya no va a haber más reales decretos leyes que luego haya que llevar a convalidar en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

"Por parte de mi ministerio no habrá ninguna sorpresa", ha incidido a preguntas de los medios tras recordar que ya la pasada semana se convalidaron seis importantes decretos leyes pero también que, no obstante, el Gobierno sigue funcionando y no estará en funciones hasta después del día 28 de abril que son las elecciones.

En este sentido ha puntualizado que, incluso después de ese día, estarán en funciones y tendrán que seguir adoptando decisiones y medidas aunque ya no tengan la forma de real decreto ley.

RELACIÓN CON SINDICATOS

Preguntada sobre la relación con los sindicatos en el tiempo que lleva como ministra, la ha calificado de "cordial y fructífera", con buen entendimiento y acuerdos importantes.

No obstante, ha reconocido que en la mesa de diálogo social también ha habido momentos en los que ha sido difícil llegar a acuerdos y que se han quedado cosas "en el tintero".

En este sentido, la ministra se ha referido a un posible acuerdo en materia de pensiones, y ha dicho que si bien UGT y CCOO eran partidarios de haber llegado a algún tipo de convenio aunque estaban convocadas las elecciones, como algunos hicieron "descarrilar el pacto de Toledo, la CEOE-CEPYME decidió esperar a después de los comicios".

En su condición de cabeza de lista al Congreso por Guadalajara, Valerio se reúne este miércoles con representantes de CCOO y de UGT en Guadalajara, José María Rey y Pedro del Olmo, para intercambiar ideas y hablar sobre el documento que recientemente han presentado los sindicatos a los partidos políticos con sus propuestas y exponer las propuestas del PSOE en precampaña electoral.