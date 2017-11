VODAFONE LANZA UNA SOLUCIÓN PARA CONECTAR A LOS USUARIOS CON LA RED GLOBAL DE IOT DEL GRUPO

Vodafone presentó este martes la solución ‘V by Vodafone’, que permitirá a los clientes particulares conectarse con millones de productos electrónicos a la red global del Internet de las Cosas (IoT) del Grupo.

La directora de Productos e Innovación de Vodafone España, Blanca Echániz, señaló que la tecnología IoT proporciona “inteligencia” para conectar una amplia gama de dispositivos en movilidad, en el trabajo y en el hogar.

Echániz explicó que ‘V by Vodafone’ permitirá a los consumidores poder conectar y gestionar una amplia gama de dispositivos inteligentes, como localizadores GPS para coches, cámaras de seguridad 4G, maletas, mochilas o llaves.

Esta nueva propuesta de conectividad está compuesta por ‘V-Sim by Vodafone’, una tarjeta SIM exclusiva para IoT, que proporciona la conectividad a cualquier dispositivo inteligente por un precio de 9,90 euros.

La compañía indicó que a lo largo de 2018, lanzarán una nueva plataforma abierta a desarrolladores de IoT que facilitará la extensión y variedad de productos disponibles para los clientes y comentó que dicho producto se lanza hoy, además de en España, en Reino Unido, Alemania e Italia.

CATEGORÍAS DE PRODUCTO

Echániz informó que Vodafone se ha centrado para el día de hoy en el lanzamiento de cuatro categorías de producto, aunque “próximamente se irán añadiendo otras adicionales”.

Así, ‘V-Auto by Vodafone’ utiliza tecnologías avanzadas de IoT de Vodafone para el coche conectado, como la llamada SOS en caso de accidente; el localizador del vehículo en caso de robo o no encontrarlo en un parking; o puntuación de conducción segura, con una serie de estadísticas sobre la conducción que permite a conductores jóvenes o inexpertos a mejorar su habilidad al volante.

Además, ‘V-Pet by Vodafone’ es un localizador de mascotas que incluye alertas de geolocalización y monitorización de la actividad diaria del animal, además de otras estadísticas como el patrón del sueño, con una autonomía media de 10 días.

Por su parte, ‘V-Bag by Vodafone’ es un ‘tracker’ avanzado de maletas y mochilas con alertas de geolocalización que ayuda a los usuarios a reducir el riesgo de pérdida o robo, con una autonomía media de cuatro días.

Por último, ‘V-Camera by Vodafone’ es una cámara HD de monitorización conectada a la red de IoT de Vodafone. Esta cámara permite disponer en ‘streaming’ de vídeo en directo sobre la red 3G y 4G.

