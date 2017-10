VODAFONE PRESENTA SU REPOSICIONAMIENTO GLOBAL DE MARCA, LA PRIMERA VARIACIÓN DESDE 2009

- David Bowie pondrá música a los anuncios. La compañía Vodafone presentó este jueves en todo el mundo su nueva estrategia de reposicionamiento de marca, eslogan e identidad visual, bajo el lema 'The future is exciting. Ready?' (‘El futuro es apasionante. ¿Estás preparado?’).

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, junto con la directora de Marca de Vodafone España, Cristina Barbosa, informaron de que este nuevo reposicionamiento “es la primera variación de la marca desde la introducción del ‘Power to you’ en 2009”.

“Dicho lema es una invitación a disfrutar de la tecnología con independencia del ritmo de adopción y uso que cada uno le quiera dar, donde Vodafone se ofrece a estar allí siempre para acompañar a los clientes en su viaje digital”, remarcó Coimbra.

En este sentido, indicó que se trata del cuarto cambio de reposicionamiento global de la marca Vodafone desde 2003, cuando utilizaron el lema ‘La vida es móvil, móvil es Vodafone’; en 2005, cuando lanzaron el ‘Es tu momento, es Vodafone’; y en 2009, cuando eligieron el que hasta ahora era el lema de la operadora: ‘Power To You’.

Coimbra recalcó que este cambio de lema es debido a que “la forma en la que la tecnología nos ayuda está en permanente evolución y hace que el futuro sea apasionante”, pero marizó que “genera un poco de ansiedad”.

Por su parte, Barbosa informó que el logotipo aparecerá en el centro visual de todas las comunicaciones de marketing” y añadió que el nuevo diseño del logotipo será en dos dimensiones, “sustituyendo al diseño tridimensual actual”.

A partir de hoy, Vodafone iniciará “la mayor campaña publicitaria en sus últimos 33 años de historia”, señaló la directora de Marca de Vodafone España. Así, a nivel nacional, el anuncio de televisión tendrá como protagonista a Steve Wozniak, quien se define en el spot como un “becario en constante aprendizaje”.

Además, la música del ‘spot’ será la canción ‘Absolute Beginners’ de David Bowie, que sustituirá a la que ha acompañado a las campañas de Vodafone en los últimos años, el tema ‘Don´t worry, be happy’, de Bobby McFerrin.

