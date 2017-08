VODAFONE ESPAÑA INICIA LA VENTA ANTICIPADA DEL SAMSUNG GALAXY NOTE 8

Google Plus

Vodafone España inició hoy la venta anticipada del Samsung Galaxy Note8, de 64G B y color negro, a través de su tienda online. Además, desde el viernes se podrá adquirir en las tiendas físicas de la compañía para recibirlo el 15 de septiembre.

Según informó hoy la compañía en un comunicado, los clientes que lo adquieran hasta el 14 de septiembre recibirán de regalo un terminal Samsung DeX, valorado en 159 euros, para conectar el Galaxy Note8 a un monitor, teclado y ratón y usarlo como si fuera un ordenador.

Particulares y autónomos pueden adquirir Samsung Galaxy Note8 por 39 euros al mes durante 24 meses por ejemplo con el plan ‘Vodafone One L’ o con el plan de móvil ‘Red L’.

Por su parte, quienes contraten la tarifa ‘Vodafone One S’ pagarán 188 euros más 34 euros al mes, y aquellos que opten por la ‘Vodafone One M’ abonarán 55 euros más 37 euros mensuales.

