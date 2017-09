VIVIENDA. JULIO RODRÍGUEZ: “EL CRÉDITO AL PROMOTOR ES UN PRODUCTO DE ALTO RIESGO”

Google Plus

El expresidente del Banco Hipotecario Español Julio Rodríguez advirtió este jueves de que el crédito al promotor inmobiliario “es un producto financiero de alto riesgo”, ya que la entidad financiera “sólo recupera” el capital prestado si se venden las viviendas.

Así lo indicó durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia a la banca.

Rodríguez señaló que el crédito al promotor es un producto “muy arriesgado” para las entidades, pues si el empresario no vende las viviendas no puede recuperar el préstamo y “se tiene que quedar” con las mismas.

Además, quiso dejar claro que “no tiene nada que ver con el crédito al comprador” de vivienda, de quien se analiza “bien” sus ingresos, cuánto ha de destinar al pago de la hipoteca y si podrá hacer frente al préstamo o no.

El economista señaló que detrás de la burbuja hubo, entre otras razones, un “volumen de crédito descomunal”, prácticas “raras” de los bancos, como “premiar” a sus empleados por prestar a quien fuera; y ayuntamientos “archidispuestos” a permitir la construcción “de todo lo que se pusiera por delante”.

El expresidente del Banco Hipotecario hizo referencia a la intensidad de la crisis, con una caída de las venta desde las casi un millón de 2006 a 300.000 en 2013, aunque explicó que esta cifra está un “poco inflada” porque hubo muchas cesiones de promotores a bancos que se registraban como transacciones.

De esta manera, la caída “debió ser más acusada”, pues aunque los bancos “abominan” de la dación en pago en el caso de hipotecas a particulares ésta fue una práctica “muy frecuente” para los promotores, que quedaban “libres de polvo y paja”.

