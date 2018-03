VIVIENDA. DE LA SERNA DICE QUE REGULAR EL ALQUILER COMO EN PARÍS O BERLÍN SOLO AUMENTA EL PRECIO Y REDUCE LA OFERTA

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró hoy en el Congreso que limitar el precio que los propietarios particulares pueden pedir por el alquiler de sus viviendas, como se hace en París y Berlín, solo encarece la renta y reduce la oferta.



El ministro contestó en el Pleno de la Cámara Baja a una interpelación de Unidos Podemos sobre el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y sobre la situación de la vivienda de alquiler.

De la Serna aseguró que esta regulación del alquiler que quieren Unidos Podemos y otras formaciones solo conduce a “duplicar el precio del alquiler” y comparó los 29 euros por metro cuadrado que, según sus datos, se piden de media en París con los 15 euros de Barcelona o los 13 de Madrid.

El ministro manifestó que "los expertos" aseguran que una limitación de precios “supondría una contracción del mercado del 25% y un aumento de precios del 12%”, y recordó que en Francia y Alemania, estas medidas regulatorias están en entredicho en los tribunales y cuestionadas desde los Ejecutivos.

"ME EQUIVOQUÉ"

De la Serna dijo que el nuevo Plan Estatal de Vivienda que ha elaborado su departamento, dotado con 1.443 millones de euros, supone en realidad un aumento del 79% en las ayudas al alquiler y la rehabilitación en comparación con el plan anterior. “Yo me equivoqué cuando dije que las ayudas subían un 62%. En realidad es un 79%, tras hacer un desglose de partidas anteriores que fueron a pagar gastos”, aclaró.

El ministro criticó que Unidos Podemos ataque el Plan de Vivienda pero luego en las ciudades donde gobierna no tome medidas de calado en este ámbito.

“En Barcelona prometieron 8.000 viviendas. Tienen espacio para 6.000 viviendas y solo han entregado 451 pisos”, afirmó De la serna. “En Madrid solo han cedido dos parcelas tras tres años de gobierno, y en rehabilitación han ejecutado solo un 16% de las subvenciones”.

La diputada de Unidos Podemos Lucía Martín dijo que la financiación contemplada en el nuevo plan de vivienda es “una miseria”, ya que representa un 0,03% del PIB, mientras que lo equivalente que destinan otros gobiernos europeos es del 1,81% del PIB en Reino Unido, el 0,83% en Francia o el 0,58% en Alemania.

La parlamentaria de Unidos Podemos afirmó que el modelo de vivienda del PP está basado “en la especulación, el pelotazo y las burbujas”.

Del Plan Estatal, Martín admitió como un aspecto positivo el programa de ayudas al alquiler, “pero si no hay un cambio de legislación que impida que los precios aumenten entre contrato y contrato”, no servirá de nada.

Respecto a los deshaucios, dijo que las medidas previstas solo beneficiarán a los que sufran la ejecución a partir del plan, pero no a las 700.000 personas que ya los han padecido.



