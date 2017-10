VIVIENDA. UN PROPIETARIO TARDA CASI UN AÑO EN DESAHUCIAR A UN INQUILINO MOROSO

Google Plus

Un proceso de desahucio en España tarda de media 347 días, desde que el inquilino deja de pagar hasta que finaliza el proceso judicial con la sentencia que hace efectivo el desalojo del inmueble.

Así lo recoge el estudio ‘La demora en los desahucios-España 2017’ elaborado por el despacho Pluslegal Abogados con el objetivo de mostrar el tiempo que tarda el propietario de una vivienda de alquiler en desahuciar a un inquilino que no hace frente a los pagos relacionados con el alquiler.

El análisis elaborado por el despacho de abogados refleja que este plazo sufre variaciones entre las distintas provincias estudiadas. Así, Sevilla es el lugar donde más tiempo transcurre con un inquilino que no cumple con sus obligaciones monetarias, donde las demoras alcanzan los 367 días. A continuación se encuentran Murcia con una dilación de, aproximadamente, 365 días; y Málaga, con 359.

En el lado contrario, se encuentra Álava, donde el proceso suele tardar, de media, 317 días, casi dos meses menos que en Sevilla. Tras ésta, se sitúa Zaragoza (320) y Vizcaya (322).

El informe también hace referencia al tiempo que transcurre desde que un inquilino empieza a no cumplir con sus obligaciones económicas, hasta que el propietario pone el asunto en manos de un abogado.

En este sentido, destaca Murcia donde los arrendadores de las viviendas esperan más de cuatro meses (137 días), hasta que deciden poner el impago de las rentas del alquiler en manos de un letrado.

Entre las provincias que más se demoran también resultan llamativos los datos de Álava (126 días) y Zaragoza (125). Por el contrario, en Barcelona dan de plazo tres meses (99 días), territorio al que le siguen Madrid (108 días) y Vizcaya (111 días).

