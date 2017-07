VIVIENDA. EL PRECIO DE UNA HABITACIÓN EN PISO COMPARTIDO SUBIÓ UN 6,75% Y ROZA LOS 300 EUROS

Google Plus

El precio del alquiler de una habitación en un piso compartido en España ha subido un 6,75% respecto a 2016, pasando de los 280,15 euros mensuales a los 299,06 de 2017.

Así se desprende del ‘Informe anual de pisos compartidos en España 2017’ publicado por Pisos.com, en el que el portal destaca que el desequilibrio entre la oferta (26,63%) y la demanda (46,19%) en las capitales de Madrid y Barcelona empuja al alza las rentas en ambas ciudades.

Para el director general de Pisos.com, Miguel Ángel Alemany, “el alquiler residencial en las grandes capitales, ya sea compartido o no, se ha encarecido en los últimos años” y el principal motivo está “en que la oferta disponible se ha reducido, mientras que la demanda sigue ampliándose”.

En este sentido, Alemany aludió a posibles factores “como el auge del alquiler turístico y la falta de ahorro y solvencia que todavía afecta a los ciudadanos, que no pueden permitirse comprar o alquilar en solitario en según qué zonas porque sus sueldos no dan más de sí”.

En esta línea, el informe recoge que hay cuatro capitales de provincia con habitaciones en alquiler por encima de los 400 euros mensuales (Madrid, Barcelona, San Sebastián y Bilbao) y solo tres por debajo de los 200 (Lugo, Cáceres y Badajoz).

En cuanto al perfil del usuario de estas habitaciones en pisos compartidos, el informe señala que el inquilino tipo es una mujer (54,24%) de entre 18 y 25 años (49,38%), mientras que la vivienda estándar estaría amueblada (96,14%) y tendría calefacción (48,95%) e Internet (79,59%).

Por ciudades, el 46,49% de los pisos compartidos se reparte entre las capitales de Madrid (14,78%), Barcelona (11,85%), Sevilla (7,57%), Valencia (6,31%) y Granada (5,98%), mientras que la demanda se aglutina en estas mismas ciudades, alcanzando el 64,56%: Madrid (24,73%), Barcelona (21,46%), Sevilla (8,39%), Valencia (5,41%) y Granada (4,57%).

La capital de provincia en la que resulta más caro compartir piso es Madrid (482 euros al mes), seguida por Barcelona (441 euros), San Sebastián (434 euros), Bilbao (429 euros) y Las Palmas de Gran Canaria (372 euros).

En cuanto a las más baratas, el listado está encabezado por Lugo (187 euros), teniendo por detrás a Cáceres (192 euros), Badajoz (198 euros), Teruel (210 euros) y Albacete (222 euros).

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso