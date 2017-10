VIVIENDA. MÁS DE UN 66% DE LAS PERSONAS QUE BUSCAN ALQUILER EN ESPAÑA COMPRARÍAN CASA SI PUDIERAN

Un 66,5% de las personas que buscan alquiler en España comprarían vivienda si tuvieran la oportunidad, según una encuesta realizada el pasado mes de septiembre por el portal inmobiliario Idealista.

Según indica Idealista en las conclusiones de su encuesta, el “principal freno” a la compra de vivienda serían “los ahorros que exige la banca (...) para acceder a la financiación”, en torno al 30% del precio del inmueble. Por otra parte, el 33,5% restante de los encuestados aseguró que, aunque pudieran pagar y les concedieran el préstamo, no aceptarían convertirse en propietarios.

Respecto a las motivaciones entre aquellos ciudadanos que se decantarían por la compra si pudieran, son las económicas las que más peso tienen. Para casi la mitad (el 49,6%) la principal razón es el nivel de precio que ha alcanzado el alquiler, que hace que consideren que “no sale a cuenta”.

Las futuras renovaciones del precio una vez terminado el contrato y el posible incremento de la renta también generan inseguridad en los inquilinos; para el 15,7% de los encuestados este sería un motivo “fundamental” para comprar casa. Por el contrario, para un poco más de un tercio (34,7%) lo económico no es tan importante como el hecho de “crear su propio hogar”.

En cuanto a quienes prefieren vivir de alquiler aun pudiendo comprar, el 55% argumenta que no se convertiría en propietario debido a su voluntad de “no contraer deudas económicas”. Asimismo, el 15,8% respondió que preferiría seguir arrendando porque “comprar corta las alas a la movilidad laboral”.

La encuesta también consultó la percepción sobre cómo se comportará el mercado en el futuro. Un 76,4% de los encuestados cree que subirán los precios del alquiler en España durante 2018, mientras que un 16,3% dice estar convencido de que se estancarán y un 7,3% confía en que bajen. En cuando a los precios de venta, la perspectiva no varía: un 76,4% espera que suban, un 18,9% que se estanquen y un 6,2% piensa que bajarán.

