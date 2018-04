VIVIENDA. EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS ADVIERTE DE QUE “O SE HACE POLÍTICA DE VIVIENDA EN SERIO O VA A HABER UN LÍO”

Google Plus

El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, afirmó este jueves que “o se hace política de vivienda en serio o va a haber un lío”.



Pich realizó esta afirmación durante la rueda de prensa de presentación junto al Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del informe ‘Declaración de Renta y Patrimonio’ sobre la Campaña de la Renta 2017, en la que fue preguntado por los beneficios fiscales previstos para las sociedades de inversión inmobiliaria (Socimis).

Sobre este punto, el secretario técnico de REAF, Luis del Amo, señalo que estas sociedades “no han tenido ninguna importancia hasta hace tres años, pero ahora han tomado cierto impulso”. Por su parte, Pich, señaló que “en las grandes ciudadaes hay un problema grave de la vivienda y de los alquileres”.

“Tenemos mucha propiedad y muy poco alquiler y hay una gran preocupación porque este incremento del precio de los alquileres provoca un problema con la liquidez”. “Sería bueno fomentar y dar certezas a la gente para el alquiler”, aseguró, para añadir que “hay que dar facilidad para invertir en vivienda y que el mercado trabaje”.

IMPUESTOS A PLATAFORMAS

Por otra parte, los miembros del CGE y de REAF también fueron preguntados por las nuevas obligaciones de información fiscal solicitadas a plataformas de alquiler como Airbnb. A este respecto, Del Amo afirmó que “esos datos tienen muchísima trascendencia tributaria” y que no le parece mal "cuando todos los empresarios y profesionales están crujidos a obligaciones de información”.

“Otra cosa es que se pretenda exigir cosas que no se tienen porque su modelo de negocio no le hace tener esos datos”, añadió, para terminar valorando que “hay que conjugar la información que necesita la Administración con que las empresas tienen que ganarse la vida con su actividad”.



