VIVIENDA. EL 16% DE LOS ESPAÑOLES TIENE DOS O MÁS PISOS EN PROPIEDAD

Alrededor del 84% de la población española es propietaria de, al menos, una vivienda, frente a un 16% que no tiene ninguna. En concreto, el 69% de los españoles tiene una casa a su nombre y un 16% posee dos o más viviendas.

Así se desprende del informe ‘Radiografía del mercado de la vivienda 2016-2017’ realizado por el portal inmobiliario Fotocasa, en el que se apunta también que un 12% de la población es propietaria o copropietaria de dos viviendas, un 3% tiene tres y un 1% posee más de tres.

De media, cada propietario español cuenta con 1,03 viviendas a su nombre, cifra que se eleva al 2,3 en el caso de los propietarios que tienen dos o más viviendas.

“España es un país de propietarios, pero el reparto de esas propiedades es un tanto desigual, ya que mientras un 16% de la población cuenta con dos o más viviendas, otro 16% no tiene ninguna”, explicó la responsable de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio.

Los españoles destinan esas viviendas de las que son propietarios principalmente a residencia habitual (78%), frente a un 11% que son segunda residencia y un 7% que se destina a alquiler. El 4% restante es vivienda que declaran que está vacía porque ni viven en ella ni la alquilan.

Desde Fotocasa señalaron que la relevancia de la propiedad en España también se ve reflejada en el tipo de vivienda en el que residen los españoles. Según el estudio, ocho de cada 10 españoles viven en régimen de propiedad frente a dos de cada 10 que lo hace de alquiler, si bien los porcentajes varían según cada comunidad autónoma.

En el caso del País Vasco el porcentaje de viviendas en propiedad se eleva al 88%, frente al 74% de Cataluña o Madrid, zonas donde la vivienda en alquiler se sitúa significativamente por encima del resto del país con un 26% de pisos o casas en régimen de arrendamiento.

Por otra parte, el portal señala que del total de la población que en el último año interactuó con el mercado de la compra, un 4% consiguió adquirir una vivienda frente a un 6% de españoles que no lo hizo. Estos porcentajes suponen que un 40% de las personas que intentaron comprar en el último año lo logró.

En cuanto al mercado del alquiler, un 56% de las personas que buscaron piso o habitación para arrendar en el último año lo consiguieron, frente a un 44% que no lo hicieron.

Por el lado del propietario, un 80% de los dueños lograron alquilar una vivienda, frente a un 33% que consiguieron venderla.

