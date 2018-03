VIVIENDA. LA OCU CONSIDERA QUE EL PLAN DE VIVIENDA DEL GOBIERNO “NO OFRECE UNA SOLUCIÓN REAL”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticó este martes que el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno 2018-2021 “no ofrece una solución real al problema del acceso a la vivienda”.



En un comunicado, OCU considera “insuficiente la manera en la que el programa pretende promover el alquiler y facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables”.

En este sentido, la organización de consumidores considera que “las ayudas en dinero destinadas a la compra de vivienda o al pago de rentas de alquiler puede suponer un alivio puntual para determinadas personas, pero no es la respuesta al actual problema de acceso a la vivienda de nuestro país”.

En opinión de la organización, “para cientos de miles de jóvenes (y no tan jóvenes), que no disponen de ahorros suficientes para la compra de una vivienda ni ingresos mensuales estables o suficientes para hacer frente a cuotas de hipoteca, una ayuda de 10.800 euros no les resuelve el problema”.

Además, la organización cree que el aumento del precio del alquiler en las grandes ciudades “tampoco se va a frenar con ayudas al pago para los inquilinos”.

AUMENTAR VIVIENDA PÚBLICA

Por el contrario, OCU considera que el foco debería estar “mucho más dirigido a aumentar la oferta de vivienda asequible en alquiler, sobre todo pública, para lograr un reequilibrio entre oferta y demanda, adaptado a la realidad de los ingresos de los hogares de nuestro país”.

Por otro lado, la organización considera que se debería volver al plazo de cinco años para la duración de los contratos, “con el fin de ofrecer más estabilidad a los hogares y hacer del alquiler una opción real de modo de vida en España”. Asimismo, cree que se debería modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) “para que la venta de la vivienda arrendada no suponga la extinción del contrato de arrendamiento, y que se respete su duración legal”.

Para OCU, “la regulación de todo el proceso constructivo de la vivienda en España, desde la planificación y transformación del suelo hasta la inscripción del inmueble, pasando por las licencias y controles municipales está atrasada, resulta ineficiente, es excesivamente cara y por tanto contraria a su fin último: facilitar el acceso del ciudadano a una vivienda asequible”.



