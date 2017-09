VIÑALS NIEGA “PRESIONES POLÍTICAS” AL BANCO DE ESPAÑA

Google Plus

José Viñals, subgobernador del Banco de España entre 2006 y 2009, afirmó este jueves que no tiene constancia de que haya habido “presiones políticas” en lo que se refiere a la labor de la institución en la prevención y gestión de la crisis financiera.

Así lo indicó durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.

“No tengo constancias de presiones políticas”, dijo Viñals, quien sí apuntó “obstáculos políticos” en relación con las cajas de ahorros que dependían de comunidades autónomas.

La vinculación política de las cajas, señaló, “hacía muy difícil el proceso de transformación de las cajas”, pues “no querían perder su identidad”. Las cajas de ahorros “próximas” a poderes públicos “no querían cambiar su naturaleza”, agregó.

De esta manera, el exsubgobernador del Banco de España señaló que la institución no estaba “capturada por poderes políticos ni económicos”. “Ni lo percibí” en mi ámbito de actuación “ni lo vi en el resto de la institución”, aseguró.

Preguntado por si no hubiera sido posible la resolución de las cajas como ha ocurrido con el Popular, que los accionistas asumieran las pérdidas, señaló que entonces se “hubiera provocado un problema de falta de confianza que se hubiera llevado al sector financiero español por delante”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso