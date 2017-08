VIGILANTES DE SEGURIDAD PRIVADA ESTUDIAN HUELGAS EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS EN OCTUBRE

La Asociación de Vigilantes del Aeropuerto de Madrid Barajas (AVA) tiene previsto celebrar una asamblea de trabajadores los días 21 y 22 de septiembre para decidir si van o no la huelga.

En una nota, la asociación de trabajadores de seguridad privada explica que de salir adelante la decisión de ir a la huelga, los paros se convocarían para “primeros” del próximo mes de octubre.

La huelga, agregaron, se llevaría a cabo contra la empresa Prosegur y afectaría a los filtros de seguridad que esta compañía tiene asignados en el aeropuerto.

AVA indicó que hay un “descontento generalizado” entre los trabajadores de seguridad de Barajas tras acuerdo de los sindicatos UGT y ATES con la empresa Prosegur, un pacto que la asociación calificó de “contraproducente” para los empleados.

Así, AVA afirmó que no reconoce la legitimidad del comité de huelga, porque lo sindicatos “mantienen intereses con Prosegur que perjudican las negociaciones”.

Entre las reivindicaciones de AVA se encuentran, por ejemplo, un plus de actividad de 200 euros, una distribución "equitativa” de días festivos y fines de semana, la no imposición de horas extraordinarias, tiempo de pausa de media hora y siete días de asuntos propios remunerados al año.

