VIGILANTES DE SEGURIDAD DE BARAJAS CONVOCARÁN SEIS DÍAS DE HUELGA EN NOVIEMBRE SI NO LLEGAN A UN ACUERDO ESTE VIERNES CON PROSEGUR

Los vigilantes de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene previsto convocar seis días de huelga, coincidiendo con fines de semana en noviembre, si no llegan a un acuerdo en la reunión que mantendrán este viernes con la empresa Prosegur en el Instituto Laboral.

En declaraciones a Servimedia, el representante de UGT en el comité de empresa de los vigilantes en el aeropuerto madrileño, Ángel García, indicó que, de no concretarse el acuerdo, los paros se fijarían para los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre.

Además, apuntó que Prosegur no ha cumplido hasta el momento con varios puntos del acuerdo alcanzado el pasado verano por el que los trabajadores desconvocaron la huelga cuyo inicio habían previsto para el 23 de julio.

Concretamente, García señala el incumplimiento de tres puntos del acuerdo relativos a formación, prevención y creación de una comisión de trabajo para supervisar las “grandes presiones” a las que los mandos intermedios someten a los vigilantes.

García indicó que recientemente han acudido a la justicia para pedir la ejecución del acuerdo firmado con Prosegur y que el juez dictó que la empresa debe cumplir con el acuerdo, aunque el proceso se encuentra en plazo de alegaciones.

Reconoce que en el acuerdo no se establecían plazos, pero reclama que la desconvocatoria de huelga implicaba una aplicación del mismo que no se ha producido en los tres meses transcurridos. Por ello, la intención de UGT es conseguir un acuerdo en los plazos para aplicar el acuerdo a través de la mediación o, de lo contrario, convocar los paros.

Respecto a la posible convocatoria de huelga, afirmó que el deseo de los trabajadores es que la mediación funcione y no llegar a tener que convocarla y, en caso de hacerlo, que no se prolongue hasta navidades.

CONFLICTO ENTRE UGT Y AVA

Por otra parte, la Asociación de Vigilantes de Aeropuertos (AVA) en el Adolfo Suárez Madrid–Barajas tiene previsto convocar en las próximas semanas una asamblea en la que llamará a los trabajadores de Prosegur a las urnas para decidir si convocan paros con el objetivo de reivindicar mejoras en sus condiciones laborales.

Según declaró a Servimedia el presidente de AVA en Barajas, José Carlos Almazán, en caso de votar a favor de la huelga, las fechas que se barajan para su convocatoria serían las últimas semanas de diciembre y afectarían a los servicios de filtros que tiene asignados la empresa de seguridad privada en el aeropuerto.

Esta convocatoria estaría fundamentada en el descontento de AVA con el acuerdo alcanzado por UGT con Prosegur en julio. Para AVA, que acusa a UGT y al Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES) de ser “partidistas” y de tener “intereses” en Prosegur, dicho acuerdo fue “contraproducente e inocuo” y no consiguió “ninguna concesión” por parte de la empresa.

Entre las reivindicaciones de AVA se encuentran la petición de ser considerado personal cualificado y especializado, un plus de actividad de 200 euros para todo el personal que presta servicio en el aeropuerto madrileño, el incremento de la plantilla y distintas reclamaciones relativas a incrementos en la retribución por horas extra, horario nocturno o festivos.

Ante estas afirmaciones, el representante de UGT, Ángel García, declaró que el único integrante de AVA es el propio Almazán y que no tiene ninguna representación sindical. Además, añadió que las reclamaciones realizadas por AVA son “surrealistas” y “repetitivas”.

En cuanto a los términos del acuerdo firmado en julio, el documento determinaba, entre otros aspectos, la retribución en forma de ‘plus’ o complemento en función del cumplimiento de unos objetivos de calidad y eficiencia, el carácter voluntario de las horas extra, medidas de formación, la posibilidad de que los trabajadores decidieran no realizar turnos superiores a nueve horas y garantizar el cumplimiento de los descansos legalmente establecidos.

