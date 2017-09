(VIDEO) CATALUÑA. GARAMENDI (CEPYME) CREE QUE "LA CLASE POLÍTICA NO HA ESTADO A LA ALTURA”

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450103). El presidente de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), Antonio Garamendi, considera que “la clase política no ha estado a la altura” en el conflicto soberanista planteado en Cataluña.

En una entrevista concedida a Servimedia, el responsable de la patronal de las pymes españolas aseguró que, “de momento”, no se observa impacto económico por la situación política en Cataluña, ya que las inversiones suelen plantearse “a medio y largo plazo”.

“De momento, el planteamiento que existe es que aquí se arreglará o no va a pasar lo que parece que pasará”, subrayó Garamendi. No obstante, quiso incidir en que Cataluña vende al mercado europeo “porque es España” y vende dentro de España “porque es España”.

En el caso de que se independizara, Garamendi insistió en que “saldría del espacio europeo”, como ya se ha puesto de manifiesto desde el entorno comunitario, y aunque “dicen que no pasa nada porque seguirían utilizando el euro, lo que vale no es utilizar el euro” sino “estar en la política” europea y nacional.

Además, enumeró algunos casos en los que la relación entre Cataluña y España cambiaría si se separara, como es que “al día siguiente tendría un problema con su deuda, que ya es bono basura con el apoyo de España”, o hacer frente al pago de las pensiones con un déficit que supone la mitad del total en España.

Y si en este contexto, según Garamendi, “estamos planteando que lo que queremos es más cesión de soberanía de España a Europa” y “aquí queremos recorrer el camino contrario, es bastante ilógico y define o demuestra a dónde llegaría la situación económica, que sería horrible para Cataluña y tampoco sería buena para España”.

El presidente de Cepyme precisó que no solo se trata de la economía, “creo que hay lazos de amistad, lazos de familia, relaciones personales que sinceramente creo que se están deteriorando” y “habrá que recuperar”.

CONCIERTO ECONÓMICO VASCO

Preguntado por la posibilidad de un concierto económico en línea con el vasco para poner fin al conflicto catalán, Garamendi no quiso apuntar ninguna solución pero sí dijo que “posiblemente sea uno de los temas que se pueden plantear” aunque “para eso, sinceramente, está el Parlamento español, la clase política, y se tendrá que estudiar”.

En cualquier caso, consideró que “se hace mucha demagogia con el concierto económico vasco” y no se estudia en profundidad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso