(VIDEO) ÁLVAREZ (UGT) ASEGURA QUE LOS SINDICATOS NO HARÁN “EL ESPECTÁCULO DEL AÑO PASADO” INTENTANDO PACTAR DURANTE MESES LOS SALARIOS

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450103). El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que ni su sindicato ni CCOO “vamos a hacer el espectáculo del año pasado desde el punto de vista del tiempo”, alargando la negociación del pacto salarial durante meses sin advertir avances.

En una entrevista concedida a Servimedia, Álvarez se refirió así a la negociación que los sindicatos y la patronal CEOE mantuvieron para subir los sueldos en 2017 y que finalizó sin que se llegara a un acuerdo.

En este sentido, el líder de UGT señaló que en la negociación de cara a los salarios de 2018, “llegará un momento en que de manera racional habrá que decir ‘hasta aquí hemos llegado’, si hay acuerdo, hay acuerdo, y si no, vamos a los convenios colectivos, empresa a empresa, sector a sector”.

Además, señaló que el año pasado, la negociación pivotó sobre los líderes sindicales y empresariales y “una negociación de esas características en el tiempo es eterna” dado que no pueden dedicar todo el tiempo necesario a ello, por la que la consideró “irracional”.

Por ello, las centrales quieren proponer un marco de negociación distinto, en concreto, crear una comisión negociadora que entre “a fondo” en temas como formación, salud, seguridad en el trabajo, y no solo se ocupe de los salarios.

“Si la patronal quiere creo que sería bueno poder hablar de la propia estructura de la negociación colectiva, intentar darle una cierta riqueza al proceso de negociación”, más allá de los salarios.

Preguntado por el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que patronal y sindicatos tienen que renovar de cara a los próximos años, Álvarez aseguró que si no se firma “tampoco pasaría nada”, ya que “somos el único país de la UE que tiene acuerdos de estas características” y aunque señaló que, a su juicio, “es muy útil”, matizó que UGT no va a “plantearse que tiene una necesidad imperiosa con ese acuerdo”.

En cualquier caso, CCOO y UGT van a intentar negociar el nuevo AENC a partir de este mes de septiembre, pero si no se logra encauzar las negociaciones con la CEOE, “habrá conflictos”, puesto que los convenios se tendrán que negociar empresa a empresa, y sector a sector, y “allí donde haya ganancias por parte de las empresas para trasladar a los trabajadores vamos a pelearlo y si eso comporta movilizaciones, vamos a ir a movilizaciones”.

RELACIÓN CON CCOO

Por otro lado, al líder de UGT también se le preguntó por su relación con el nuevo secretario general de CCOO, Unai Sordo, elegido a principios del mes de julio.

“La relación con Unai es fluida, estamos trabajando los temas con mucha voluntad de acuerdo y de entendimiento, ni se me puede pasar por la cabeza pensar que no lo hagamos así”, aseguró Álvarez.

Del mismo modo aseveró que no ve, en general, “ninguna huelga en la que no estemos los dos sindicatos” ni “movilizaciones importantes en las que no estemos los dos”, ya que entiende que “el éxito de un sindicato es el éxito del otro sindicato” aunque a veces “en la sociedad se nos confunde”.

