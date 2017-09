(VIDEO) ÁLVAREZ (UGT) ADVIERTE QUE EL INCREMENTO PAULATINO DEL TURISMO “NO ES SOSTENIBLE” Y PIDE SELECCIONARLO

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450103). El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que el incremento paulatino del turismo en España “no es sostenible” y consider que “este es un buen momento” para analizarlo e “ir quedándonos con aquel turismo que realmente como país vamos a poder sostener”.

En una entrevista concedida a Servimedia, el líder de UGT se mostró contundente al calificar de “golferías” las manifestaciones de ‘turismofobia’ que se han dado este verano en algunas ciudades españolas.

“Estas cosas se producen seguramente porque no se han tomado medidas a tiempo”, consideró Álvarez, quien apuntó que “sería bueno que empezáramos a analizar este fenómeno, en el ámbito del Estado también” con el objetivo de “terminar con este ataque furibundo”.

Para el máximo responsable del sindicato, “este es el momento de abordar el debate sobre el turismo”, una vez superada la etapa más dura de la crisis.

Álvarez entiende que este sector no se debe valorar en base al número de turistas que visitan España, sino en función de los recursos que genera, y aunque dijo que “el saldo es evidente que es positivo”, matizó que “hay que ver para quién, y si el tipo de turismo que tenemos es positivo para la mayoría”.

En este sentido, explicó que para algunas ciudades no resulta positivo, ya que los residentes se encuentran con dificultades para poder convivir.

Por ello, planteó medidas como que la tasa turística, que a su juicio “tiene todo el sentido”, no se condicione “siempre” a la captación de más turistas, sino, por ejemplo, a la construcción de pisos de protección oficial destinados a los residentes.

“No estoy diciendo que el Estado intervenga y nacionalice los hoteles”, aclaró Álvarez, “pero sí que ayude con políticas impositivas y ayudas de otro tipo a que ese sea el camino”, añadió.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

El máximo responsable sindical incidió en que se debe acometer un debate “a fondo” que vaya acompañado del “respeto medioambiental y la calidad del empleo”. “Nosotros tenemos que tener el turismo que medioambientalmente sea aceptable para el país”, reivindicó.

Preguntado por los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, que mostraron en el mes de agosto un comportamiento particularmente negativo tras el récord de turistas que visitaron España en el mes de julio, Álvarez consideró que en “un país de turismo barato muy estacional tenemos esa caída” en la afiliación.

Consideró que “este país no puede vivir solo del turismo” y “habrá que buscar alguna cosa más”. En este punto propuso crear una subcomisión que “genere consensos, estrategias, acuerdos, que superen a los gobiernos en temas de industria”.

