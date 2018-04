GALÁN SEÑALA QUE LA CNMV ES QUIEN DEBE VERIFICAR QUE SIEMENS CUMPLE LOS COMPROMISOS PARA NO LANZAR LA OPA SOBRE GAMESA

Google Plus

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defendió este viernes que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es quien debe analizar si Siemens está cumpliendo los compromisos que adquirió para no tener que lanzar una opa sobre Gamesa.



Así se expresó Galán durante el turno de respuesta a las preguntas de los accionistas en la Junta de la eléctrica, en la que aseguró que defiende los intereses de los minoristas en Siemens Gamesa porque “somos uno más”.

Si la CNMV considerara que Siemens no está cumpliendo dichos compromisos Iberdrola podría deshacerse de su participación del 8% en los términos en que se produjo la fusión, lo que significaría vender sus acciones a 22 euros, muy por encima de su cotización actual.

Galán fue preguntado también por el impacto del ‘Brexit’ en el negocio de Iberdrola en Reino Unido, a lo que respondió que “esperamos que no tenga ninguno”.

A este respecto, explicó que, al tratarse de un negocio interno y regulado, las consecuencias del ‘Brexit’ para Iberdrola son únicamente las derivadas del mejor o peor comportamiento de la economía del país y su efecto en la demanda eléctrica.

Por último, en relación con la disputa con el ministro Álvaro Nadal por el futuro de las centrales de carbón, ratificó el compromiso de la compañía con el proceso de descarbonización de la economía. “Seguiremos en ese camino”, aseguró Galán, aunque reconoció que “la legislación la hacen los gobiernos y nosotros nos sometemos”.



