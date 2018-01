LA VENTA DE VEHÍCULOS DE LUJO EN ESPAÑA CRECIÓ CASI UN 8% EN 2017

Google Plus

La matriculación de vehículos de lujo en España acumuló durante el año 2017 un crecimiento del 7,9%, con un total de 2.813 unidades vendidas frente a las 2.617 del año anterior.



Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la marca Porsche fue la más elegida por este tipo de consumidores 2017, con 2.302 unidades, frente a las 2.204 de 2016 (+4,4%).

A la alemana, le siguió la marca italiana Maserati, que aumentó un 33,5% sus ventas en España durante el año, al haber matriculado 367 vehículos, frente a las 275 unidades que comercializó hasta el final de 2016.

En tercer y cuarto lugar, cerraron Ferrari y Betley con 52 ventas cada compañía, obteniendo la marca italiana un descenso del 3,7% respecto a 2016 (54 unidades), mientras que la segunda aumentó un 23,8% sus matriculaciones (42 ventas en 2016).

Tras estas tres compañías, Aston Martin se situó en quinto lugar, con 19 ventas, un 72,7% más frente a las 11 del año 2016. Le siguieron Lamborghini con 14 ventas frente a las 16 de 2016 (-12,5%).

Por su parte, McLaren registró cuatro matriculaciones en 2017, una unidad más que en 2016 (+33,3%), mientras que Rolls Royce registró tres ventas, una más que el año anterior (+50%).

DICIEMBRE

En cuanto al último mes del año, las matriculaciones totales de vehículos de lujo cayeron un 6,1%, con un total de 231 unidades vendidas, frente a las 246 del mismo mes del año 2016.

Porsche se situó también en el primer puesto con 203 unidades, lo que supone una reducción del 3,8% respecto a idéntico mes del año anterior (211). Tras la marca alemana se situaron las ventas de Maserati, con 23 matriculaciones, frente a las 26 de diciembre de 2016 (-11,5%).

Por su parte, Aston Martin y McLaren matricularon en diciembre dos vehículos cada uno, idéntico resultado que en 2016 en el primero y con aumento en la segunda, ya que no comercializó ningún vehículo en diciembre del año 2016.

Por último, Lamborghini y Ferrari pasaron de vender tres y dos vehículos respectivamente en el último mes de 2016 a no vender ningún vehículo en el diciembre de 2017, mientras que Rolls Royce no matriculó ninguno este mes, al igual que idéntico mes del año anterior.



