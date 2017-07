VENEZUELA. LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A VENEZUELA CAEN UN 56,47% EN LO QUE VA DE AÑO

Google Plus

Las exportaciones de España a Venezuela disminuyeron un 56,47% en los cinco primeros meses de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, según el último dato, correspondiente a mayo, aportado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

En total, durante los cinco primeros meses de 2017 España exportó a Venezuela por un valor total de 40,16 millones de euros, un 56,47% menos con respecto a los 92,28 millones acumulados de enero a mayo de 2016.

Actualmente el país latinoamericano vive un escenario político y social controvertido, en el que el Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro ha impulsado un proceso constituyente cuya legitimidad el Gobierno de España no reconoce.

Según los datos disponibles en el portal del ICEX, las exportaciones españolas a Venezuela no han parado de caer desde 2012, cuando registraron un volumen de 1.545,8 millones de euros. Ese año se produjo una subida del 4,05%.

Sin embargo, desde entonces el volumen de exportaciones no paró de disminuir hasta los 219 millones de euros alcanzados en 2016. En 2013 (1.052,6 millones de euros) la caída fue del 31,8%; del 48,54% en 2014 (541,8 millones de euros); del 33,64% en 2015 (359,6 millones de euros), y del 39,2% en 2016 (218,9 millones de euros). En total, una caída del 86% respecto a 2012.

Por sectores, de enero a mayo de 2017 el 78,7% (31,63 millones de euros) de las exportaciones españolas a Venezuela correspondieron a productos industriales y tecnología, el 12,2% (4,9 millones) a bienes de consumo, el 7,7% (3,1 millones) a productos agroalimentarios y el 1% (0,43 millones) a bebidas.

En línea con estos datos el ICEX, que hace mención a “los lazos históricos, culturales y sociales” entre los dos países así como a la “importante colonia hispano-venezolana” (195.000 registrados en el Consulado en Caracas), considera que el comercio bilateral entre España y Venezuela “se ha reducido de manera notable” desde 2013.

El ICEX achaca este descenso de las exportaciones “al elevado grado de maduración de los proyectos que vienen desarrollando en Venezuela empresas españolas (metro, centrales termo-léctricas o líneas eléctricas) que requieren ya un volumen mucho menor de importaciones procedentes de España; al menor volumen de importaciones totales que adquirió el país; y, particularmente, a la dramática escasez de divisas puestas a disposición del sector privado”.

En 2016 Venezuela fue el número 83 en el listado de cliente de España, retrocediendo 15 puestos respecto a 2015.

