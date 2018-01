LOS VEHÍCULOS MATRICULADOS EN ‘RENTING’ FABRICADOS EN ESPAÑA AUMENTARON CASI UN 19,4% EN 2017

Google Plus

Las matriculaciones de vehículos en ‘renting’ o alquiler producidos en España aumentaron un 19,36% en el ejercicio 2017, hasta sumar un total de 67.634, según los datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).



En un comunicado, la AER informó de que el 27,2% de las unidades matriculadas en ‘renting’, incluyendo turismos y todoterrenos, derivados, furgonetas y pick up, vehículos comerciales ligeros, vehículos industriales y cuadriciclos, salieron de alguna de las 17 factorías ubicadas en España. En total, los vehículos producidos en territorio nacional matriculados para alquiler fueron 67.634.

Mientras, el total del mercado, excluido el ‘renting’, registró 302.723 unidades fabricadas en España, lo que supuso el 25,02% de todas las matriculaciones y un incremento del 4,1%.

En el segmento de turismos y todoterrenos se matricularon 52.930 vehículos en ‘renting’ de procedencia española, lo que supuso un aumento del 16,4% respecto a 2016, mientras que en el total del mercado, excluido ‘renting’, este crecimiento fue del 3,5%.

Los derivados, furgonetas y pick up de alquiler sumaron 13.266 registros y registraron el incremento más alto, con una variación del 32,7%, frente al 9,4% de subida en el resto del mercado.

Por otro lado, los 1.417 vehículos comerciales ligeros matriculados en ‘renting’ y fabricados en España supusieron un crecimiento del 20,8% en comparación con 2016.

En cuanto al peso de los vehículos de fabricación nacional en ‘renting’ por segmentos, del total de turismos y todoterrenos que se matricularon para alquiler en 2017, el 26,1% fueron de producción española. En el caso de derivados, furgonetas y pick up, acapararon el 44,1%.

Entre los vehículos comerciales ligeros, el 10,72% del total de los matriculados en España también se fabricaron en territorio nacional. En los vehículos industriales fue donde la producción nacional tuvo menos presencia, con el 0,56%.



