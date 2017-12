Urkullu espera que el proyecto del TAV Vitoria-Burgos no sea "una inocentada"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha mostrado hoy preocupado por que el proyecto del Gobierno español de tren alta velocidad entre Vitoria y Burgos no incluya el paso de trenes de mercancías y, con ironía, ha señalado que espera que su presentación ayer, 28 de diciembre, "no fuera una inocentada".

El Gobierno Vasco es partidario de que el TAV Vitoria-Burgos sea de tráfico mixto para así dar continuidad a la 'Y' vasca, que transportará tanto mercancías como pasajeros.

Urkullu, en una entrevista en Radio Euskadi, ha afirmado que "todavía hay que hablar mucho" de la conexión de la Comunidad Autónoma Vasca con el trazado de tren de alta velocidad con Castilla para llegar a Madrid, de manera "que pueda servir también para un servicio mixto".

El lehendakari, según ha dicho, no da por cerrado este asunto porque si el sistema de enlace debe ser mixto o no "no ha estado sujeto a conversaciones" entre las Administraciones vasca y estatal.