Urdaci: En 2016 España vivió un año convulso en el que se rozó el disparate

El periodista Alfredo Urdaci (Pamplona 1959) ha vuelto a escribir y ha publicado una crónica sobre España en 2016. "Cuando el país vivió un año convulso y raro, que estuvo a punto de llevarlo al frenopático" y que relata en "La España cruda. Crónica del Disparate".

Urdaci inició su actividad periodística en el desaparecido Diario 16, antes de incorporarse a RNE y, posteriormente, a TVE donde ocupó el cargo de director de los Servicios Informativos entre 2000 y 2004. Colaborador de diversos medios, ha sido también el jefe de prensa del promotor inmobiliario Francisco Hernando, "El Pocero".

En la actualidad, está al frente de la Dirección de Informativos de la cadena de televisión 13TV y presenta la edición nocturna del programa Al Día.

En un entrevista con Efe, Urdaci analiza la actualidad política española y reivindica la necesidad de afrontarla con humor para no caer en la amargura. Habla sobre el papel que juegan las redes sociales en la formación de la opinión pública y repasa los objetivos que afronta como periodista.

Pregunta: Después de haber escrito sobre asuntos religiosos y de relatar su experiencia en TVE, ¿qué le ha llevado ahora a elegir la situación política de España cómo asunto central de su último libro?

Respuesta: El 2016 fue intenso y raro. Ha sido el primer año que hemos pasado sin Gobierno y en el que han sucedido muchas cosas. Una de ellas fue la llegada a la política de partidos nuevos que han desestabilizado el sistema bipartidista y que han creado una confusión en la izquierda, provocando que el PSOE no sepa si situarse en el lado del populismo o de la socialdemocracia.

Todo ello se ha mezclado con casos de corrupción que han escandalizado a la opinión pública. Ha sido un año convulso, en el que España ha rozado el disparate. Me parecía un año muy rico de contenido para abordarlo desde una crónica que intenta explicar las cosas que se ven y que nos dejan a todos bastante perplejos.

P: Usted considera que tras las últimas elecciones generales, se ha configurado un parlamento ingobernable, en el que confluyen programas irreconciliables y personajes incompatibles. ¿Esto tiene solución?

R: Es una situación complicada. Tuvimos un primer parlamento, emanado de las elecciones de diciembre de 2015, incapaz de dar una estabilidad y eso provocó que nos fuéramos a nuevas elecciones y ahí se recompuso un poco el panorama, pero tampoco terminó de cuajar. De momento parece que la aprobación de los presupuestos nos permite tener un Gobierno que va a llegar a la mitad de la legislatura. Pero no sólo de presupuestos vive el español. Hacen falta pactos. Todos estamos esperando a ver que pasa con el PSOE. Si cayera la moneda en el lado de Susana Díaz, el partido estaría más inclinado al pacto, pero si fuera del lado de Pedro Sánchez, evidentemente no.

P: ¿Se atrevería a pronunciarse en este sentido?. ¿Qué va a pasar con el PSOE?. ¿Quien será el próximo Secretario General?

R: Hasta hace poco, Pedro Sánchez tenía la ventaja de ser el único corredor (creo que Patxi López no cuenta para la victoria) pero la llegada finalmente, después de tanto amagar, de Susana Díaz, ha cambiado el panorama. Se percibe una inclinación mayor de la militancia socialista hacia ella y además tiene el respaldo de todo el aparato (el de antes y el de ahora).

P: ¿Que papel cree que tienen en la formación de la opinión pública las redes sociales?. ¿Han cambiado la forma de hacer política en España?

R: Las redes sociales tienen cosas buenas y negativas. Como elemento novedoso y positivo destacaría que hoy es mucho más difícil ser una cosa y decir la contraria. Eso afecta al poder político, económico y a las grandes empresas. También propician que se monten campañas y que haya agitación organizada y que se ejerza presión sobre los políticos, periodistas y empresas.

Pero, también hay que tener en cuenta que muchas veces lo que circula por la red hay que ponerlo en cuarentena. En las últimas elecciones la red decía una cosa y el resultado fue otro. Creo que hay mucha gente que no utiliza las redes sociales y que también vota, cuenta y opina. Creo que ese plus de votos que obtuvo Mariano Rajoy, lo consiguió gracias a gente que no está en las redes sociales.

P: En su crónica sobre la situación política de España en los últimos meses, asegura que sólo el humor con el que ha procurado empaparla nos salva. ¿Qué representa el humor para usted?.

R: El humor tiene un gran poder de catarsis y es completamente necesario para reconciliarse con la realidad. Por eso, procuro cargar mi editorial para 13TV con unas dosis de humor, porque creo que la realidad que contamos es suficientemente dura y puede enfadar e indignar a la mayor parte de los espectadores. El humor nos ayuda a tener una visión mas compasiva.

En España se ha pasado de la política de los héroes de la transición (la política alta que miraba el bien común y el interés general) a la de los antihéroes, mucho más rastrera y mezquina que es la que vemos diariamente. La única manera de reconciliarse con eso es mirarlo con humor y poder reirse del espectáculo que se contempla, en un plano catárquico.

P: En 2014 fue nombrado director de los Servicios informativos de 13 TV. Al llegar al canal manifestó que su propósito era convertir esta televisión en un referente informativo. ¿Está satisfecho de la labor realizada?

R: Trabajar en una televisión pequeña es muy parecido a hacerlo en una grande, aunque la repercusión es menor.

Nos propusimos ampliar los informativos: antes eran de otro corte (más opinativos) y en estas dos temporadas y media hemos conseguido organizar una redacción y hacerla funcionar con criterios de especialización, en la medida de lo posible. Y hemos logrado tener capacidad de ofrecer una agenda propia en algunos temas que son importantes: como en el de la educación.

Aún nos queda mucho camino por recorrer, como es en la creación de unos informativos de fin de semana o en encontrar la manera de contribuir al diálogo nacional.

Satisfecho no estoy nunca, pero tengo algunos elementos y pequeños detalles para tener una pequeña satisfacción.

Olivia Alonso