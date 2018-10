Unidos Podemos acusa a Calviño de "colocarse al lado de las élites" en las reformas hipotecaria y laboral

Unidos Podemos ha acusado a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, de "colocarse al lado de las élites y de los bancos" tanto en la negociación de la reforma de la ley hipotecaria, que tramita en estos momentos el Congreso, como en su valoración positiva de la reforma laboral de Mariano Rajoy.

Así lo ha manifestado su portavoz adjunta en el Congreso Ione Belarra en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha criticado que, a la hora de negociar la nueva ley hipotecaria, el PSOE, "de la mano de Calviño" se ponga "de lado de los bancos una vez más".

"Eso no puede pasar", ha apostillado, advirtiendo de que, con la propuesta realizada por el Gobierno sobre la cláusula de vencimiento anticipado, se corre el riesgo de que "se desbloqueen miles de desahucios que estaban a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

"Ahora mismo, lo que toca es decirle (al Gobierno) que no podemos estar permanentemente jugando al ratón y al gato. No puede ser que cuando algo no esté delimitado o explícitamente recogido en el acuerdo (de Presupuestos), ocurra que no se cumple, o rápidamente el PSOE vaya a colocarse de lado de las élites y de los bancos", ha dicho.

"RESPETAR EL ESPÍRITU DEL ACUERDO DE PGE"

Por ello, Belarra ha apelado a "respetar el espíritu del acuerdo de Presupuestos" que, según defiende, "va en la línea de garantizar el derecho a la vivienda". "Es lo que creo que intenta recoger ese acuerdo y por lo que Unidos Podemos llega a ese acuerdo", ha aseverado.

En este sentido, ha reivindicado la regulación de los precios de los alquileres y la puesta en circulación de "un montón de vivienda bloqueada por fondos buitre y entidades bancarias". "Lo que tiene que ocurrir es que se ponga en circulación. Esto, que está ocurriendo con la reforma hipotecaria no puede seguir pasando", ha dicho.

Por otro lado, la diputada de Podemos ha avanzado que el grupo confederal exigirá "el cumplimiento íntegro del acuerdo" alcanzado para sacar adelante los Presupuestos de 2019 y que, por ello, no contemplan otro escenario que no sea ése. "De hecho, ese acuerdo ya supone concesiones respecto a nuestra hoja de ruta. Es ya un punto medio con el Gobierno en el que se han conseguido avances importantes", ha apostillado.

Sin embargo, ha lamentado que "es evidente que hay algunas ministras, como es el caso de Calviño, que parece que están trabajando más para élites y para los bancos que para las gentes", y ha avanzado que harán valer su peso en el Congreso "para garantizar que el Gobierno se ponga del lado de la gente y aplique mano dura contra los bancos".

CONSIDERA "INTOLERABLE" DEFENDER LA REFORMA LABORAL DEL PP

Por otro lado, ha cargado también contra Calviño por su defensa de algunos aspectos de la reforma laboral de 2012, aprobada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, y ha señalado que una de las principales reivindicaciones de la manifestación respaldada por Podemos este fin de semana era "la necesidad de condiciones laborales dignas".

"No se puede celebrar una reforma laboral del PP que nos ha dejado un empleo troceado y casi un 14% de trabajadores pobres en nuestro país. Es absolutamente intolerable", ha manifestado la portavoz adjunta de Unidos Podemos.

Belarra cree que "con estas declaraciones queda en evidencia que uno de los ejes centrales en los que tiene que trabajar Unidos Podemos, de la mano de los colectivos sociales y de la movilización, es para garantizar los derechos laborales". "Si no, tenemos declaraciones incendiarias que nadie entiende si conoce un poco cómo está la situación laboral en este país", ha concluido.