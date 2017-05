LA OCU DUDA DE LA UTILIDAD DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CREADA POR EL GOBIERNO PARA LAS CLÁUSULAS SUELO

- Y Facua la tacha de “pantomima”. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) expresó este viernes sus dudas con respecto a la utilidad de la comisión de seguimiento para el procedimiento extrajudicial de devolución de las cláusulas suelo, ya que este organismo se limitará a informar sobre las irregularidades que puedan estar cometiendo las entidades financieras, pero no podrá tomar medidas sancionadoras al respecto.

Según explica la OCU, la labor de esta comisión, en la que estarán presentes consumidores y abogados, será únicamente la de emitir un informe semestral sobre el cumplimiento de las entidades con respecto a sus obligaciones de información a sus clientes en esta materia.

La organización critica además que este informe se haga de forma semestral, un periodo que considera demasiado largo y poco efectivo, y que los consumidores no tengan un papel más activo en esta comisión.

En este sentido, la OCU ya ha denunciado que los bancos están cometiendo irregularidades en la aplicación del Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Según la OCU, en muchas ocasiones las entidades no informan bien, rechazan las reclamaciones presentadas en formularios diferentes a los aportados por la propia entidad e incluso algunas rechazan las de quienes ya han acudido a la justicia.

Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) denuncia que esta comisión “no es más que otra pantomima del Gobierno y los partidos que lo apoyan en su estrategia de ayudar a la banca a librarse de multas y no devolver todo el dinero que corresponde a la totalidad de afectados por el mayor fraude de la historia”.

A este respecto, advierte de que, “en su objetivo de dar oxígeno a la banca, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha retrasado nada menos que cuatro meses la aprobación de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación del real decreto-ley publicado en el BOE el pasado enero”.

Por último, Facua recuerda que no participará en dicha comisión, que prevé la presencia de representantes de los consumidores y la abogacía y en la que participará también la Asociación Española de la Banca (AEB).

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso