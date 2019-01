USO dice que los PGE son un documento "cortoplacista" con carácter "electoral"

"Nos alegramos de la introducción o mejora de dotación de múltiples partidas sociales, relacionadas con la educación, la sanidad y la dependencia; así como el SMI: a pesar de que no llega al salario mínimo necesario y que tendrá una aplicación limitada, es un gesto que aliviará en parte los salarios de miseria de los millones de trabajadores pobres del país", destacó el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

No obstante, lamentó que no ahonda en las reformas estructurales urgentes para reparar el daño de la crisis y las reformas laborales, ya que no hay un plan para el empleo de calidad ni por el futuro de la industria, ni tampoco un plan de formación para el empleo y la recualificación con garantías. "No se trabaja en una reforma fiscal ni se garantiza el futuro de las pensiones a medio y largo plazo, únicamente se pone un parche para la subida de este año", subrayó Pérez.

Según USO, otro de los mayores errores en los que caen los Presupuestos es el de los ingresos, ya de nuevo el Gobierno opta por endeudarse más, con una "nueva y crónica" petición de crédito a la Tesorería General del Estado y no por acometer los cambios necesarios en materia fiscal que garantizarían la financiación de las cuentas y la redistribución de la riqueza. "Estos Presupuestos son otra oportunidad perdida en la lucha contra la creciente desigualdad que sufren las familias y los parados de larga duración", concluyó Pérez.