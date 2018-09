UPTA pide modificar las "inaplicables" medidas de la Ley de Autónomos ante la "incertidumbre" del colectivo

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) va a solicitar una ronda de reuniones con los responsables parlamentarios en el área económica y fiscal de los distintos partidos políticos con el fin de estudiar una modificación legal de las "inaplicables" medidas fiscales introducidas en la Ley de reformas del Trabajo Autónomo, que generan "incertidumbre e inseguridad" en el colectivo, así como con Hacienda, para conocer la interpretación práctica de estas medias en el presente año.

En una nota, UPTA denuncia que la mayoría de los autónomos que deberían tienen derecho a deducirse los gastos de manutención cuando por razones de trabajo tienen que comer fuera de su domicilio, no lo hacen por la confusión con la que redactó la norma legal y la interpretación "restrictiva" que "parece" que hace la Agencia Tributaria de la misma.

Para la deducción de las dietas de manutención se tienen que cumplir fundamentalmente tres requisitos: que el gasto deducible se produzca como consecuencia de la actividad económica que realiza el autónomo; que se produzca en establecimientos de restauración y hostelería, y que se pague por medios electrónicos.

"Algo que a priori puede ser sencillo se ha convertido en un hándicap para que se pueda llevar a cabo", advierte UPTA, que tacha de "absoluto despropósito" la deducción en la práctica, puesto que si un autónomo tiene que demostrar la afectación a la actividad económica de la manutención que pretende deducirse "se traslada la carga de la prueba al interesado, con un procedimiento probatorio muy complicado".

En este sentido, señala que, en caso hipotético de una inspección de la Agencia Tributaria y transcurrido cierto tiempo sería "muy difícil" recopilar la pruebas necesarias y aun así el inspector podría no considerarlas suficiente, razón por la que "los gestores y asesores están aconsejando no hacer la deducción". "Es una situación que hace, que la que parecía una acertada medida fiscal, no se pueda aplicar en la práctica", lamenta.

Igualmente, denuncia que pasa una situación similar con los gastos deducibles por la superficie habitual del domicilio afectos a la actividad económica con el agravante que en origen se pretendía mejorar la situación de partida y la norma aprobada ha supuesto "un paso atrás" en el porcentaje de aplicación sobre el total de metros cuadrados de la vivienda afecta.

Por ello, UPTA solicitará una ronda de reuniones con los responsables parlamentarios en el área económica y fiscal de los distintos partidos políticos con el fin de estudiar una modificación legal de estas normativas, así como con la Administración de Hacienda, para conocer la interpretación práctica de estas medias en el presente año.

"Es totalmente indignante que una norma que se ha aprobado hace apenas ocho meses no se pueda aplicar en la práctica o su aplicación sea aún más restrictiva que las normas anteriores", ha agregado.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, solicitará una revisión urgente de esta situación para que en el momento que se modifique también se eleve una circular interna a los funcionarios de la Agencia Tributaria y con ello acabar con cualquier sombra de duda interpretativa.