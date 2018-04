UPN advierte de que si el Gobierno no modifica los Presupuestos votará en contra en mayo

En su intervención en el debate de totalidad sobre los Presupuestos, Alli ha explicado que UPN votará en contra de las seis enmiendas de totalidad porque busca la "estabilidad" y siempre intenta "alcanzar acuerdos".

No obstante, ha advertido que con el actual texto no están "a favor" de las cuentas, por lo que si no se modifica votarán en contra en el debate del mes de mayo.

Así, tras criticar a los grupos que rechazaron los Presupuestos sin estudiar su contenido y a los que presentan "ombliguismo crónico" y "teatralidad" previa a los debates, Alli ha explicado que su disconformidad con las cuentas se debe al "perjuicio" que recoge para Navarra la regionalización de las inversiones respecto a años pasados y en comparación a otras comunidades.

También ha criticado que los PGE sean una "concesión al nacionalismo vasco", sobre lo que ha advertido que no se producirá a costa de los navarros.

Por último, Alli ha pedido que no se sumen los dos diputados de UPN a los 135 del Grupo Popular y ha insistido en que defenderán unos PGE que sean "iguales para todos", por lo que presentarán enmiendas parciales hasta el próximo viernes para aprobar definitivamente o no los PGE.