UNICAJA REDUCE A 130 MILLONES EL IMPACTO DE LAS CLÁUSULAS SUELO

- Defiende que sus cláusulas suelo no han sido declaradas nulas. Unicaja Banco ha estimado en 130 millones de euros el posible efecto en los resultados de la entidad de la sentencia europea sobre cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios y el mecanismo extrajudicial para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas aprobado por el Gobierno.

En todo caso, según informó este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios “no han sido declaradas nulas, con carácter general, por sentencia firme”.

El banco respondía así al requerimiento de información del regulador sobre el impacto en sus resultados de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del real decreto que regula el mecanismo extrajudicial.

El banco ha cifrado en 130 millones de euros el impacto en sus cuentas anuales del ejercicio 2016 que podría derivarse de la aplicación de la sentencia y del real decreto, una cuantía inferior a los 150 millones que calculó el pasado mes de diciembre.

Además, la entidad quiso “recordar que, tal y como afirma el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, las cláusulas suelo, en sí mismas, no son abusivas y que las dispuestas en los contratos de préstamos hipotecarios de Unicaja Banco no han sido declaradas nulas, con carácter general, por sentencia firme”.

