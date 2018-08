UGT reclama una redistribución "más justa" de la renta para combatir la subida del IPC

"No puede ser que los precios aumenten y que en una fase de expansión económica los salarios no solo no consigan recuperarse, sino que incluso continúen perdiendo poder adquisitivo", ha declarado la organización.

Tras conocer los datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), UGT ha anunciado que, en el mes de julio, el IPC ha presentado un descenso del 0,7%, igual al del mes de julio de 2017, y que esto supone una tasa anual de 2,2%, una décima inferior a la del mes de junio y siete décimas superior a la variación anual de julio de 2017.

Por otro lado, el sindicato ha destacado que España crece a un ritmo del 2,7% anual, tres décimas por debajo del trimestre anterior, y que el empleo ha aumentado en cómputo anual un 2,5%, una décima menos que el primer trimestre. Además, el gasto en consumo final de los hogares ha crecido a un ritmo anual del 2,2%, seis décimas por debajo del primer trimestre.

En este contexto, UGT ha asegurado que es "preciso" dignificar los salarios y reducir la pobreza y la desigualdad que han avanzado en España de manera "destacada" respecto a nuestro entorno, para así también preservar el crecimiento económico y el empleo.

Además, la organización ha añadido que hay que revertir la reforma laboral y recuperar el "incipiente" estado de bienestar que los recortes del pasado han dejado "mermado".

La pérdida acumulada de poder adquisitivo de los salarios, la cual presentó un nuevo descenso en 2016 según el índice de precios del trabajo (IPT), se situó en 10,8 puntos entre 2009 y 2016. Para la organización, esta situación, junto a la "mala" calidad del empleo generado, debe terminar.

UGT ha asegurado que existe una "incapacidad de recuperación" que está reflejando la evolución de los salarios y que pone en peligro el crecimiento económico.