UGT dice a la patronal que no firmará un acuerdo salarial con suelo cero

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido hoy a la patronal de que no firmará un acuerdo salarial para 2017 "sin suelo o suelo cero" y ha revelado que CEOE les ha trasladado una banda de subida de salarios hasta el 1,5 %, muy lejos del 1,8 al 3 % que han planteado los sindicatos UGT y CCOO.

En un desayuno informativo, Álvarez ha insistido en que "de ninguna manera" UGT permitirá que "cero sea una opción" en las recomendaciones de subida salarial de la negociación colectiva y ha dicho que "es mejor que no haya acuerdo" a que este pacto no tenga bandas o contemple no subir los sueldos.

Ha reconocido que de darse esa situación habría que negociar "convenio a convenio", y eso implica llevar mucha presión a cada uno de ellos.

Álvarez ha insistido que los acuerdos de subida salarial en el pasado siempre tenían bandas y eso es "sustancial", al tiempo que ha admitido que ve "compleja" la posibilidad de cerrar un pacto con CEOE y Cepyme sobre este asunto.

No obstante ha asegurado que UGT no cerrará ninguna puerta a la negociación.

Sobre la modificación de algunos aspectos de la reforma laboral, el secretario general de UGT ha dicho que ve "poco interés" en CEOE si bien ha subrayado que ese interés se puede "despertar" si el Parlamento comienza a mover ciertos elementos de la reforma.

Entonces, ha comentado, "espero que se ablanden un poquito", en relación a los responsables de la patronal.