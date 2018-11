UGT defiende la aprobación de leyes por decreto ante una Mesa del Congreso que impide el debate

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido la aprobación de leyes vía real decreto frente a una Mesa del Congreso de los Diputados que impide que se trasladen las propuestas al pleno, aprovechándose de su mayoría "ilegítima".

En la clausura de las Jornadas Confederales de Negociación Colectiva, Álvarez ha justificado la vía del decreto, ya que "por primera vez en la historia del país hay una Mesa que no respeta la mayoría de la voluntad popular".

"Creo que los bolivarianos son los que impiden en la Mesa del Congreso que se lleven las cosas al Pleno, porque saben que en éste hay una mayoría diferente", ha afirmado, al mismo tiempo que ha denunciado que "no es muy democrático que la Mesa secuestre la voluntad del Pleno".

"ENRIQUECER LOS CONVENIOS"

Respecto a la situación actual del diálogo social, el secretario general de UGT ha señalado que no van a renunciar "de ninguna de las maneras" a la derogación de la reforma laboral. "Pero nadie entendería que desaprovecháramos el momento en el que estamos para no abrir un proceso de negociación que cambie aspectos centrales de la reforma laboral del Partido Popular, por eso no renunciamos a la negociación", ha añadido.

En este sentido, Álvarez ha propuesto la implementación de una fecha límite para acabar con el proceso del diálogo social, de forma que se sepa "si se quiere negociar o no", y ha hecho un llamamiento a los responsables de la negociación de convenios colectivos del sindicato a hacer efectivo el acuerdo con la patronal para subir los salarios mínimos de convenio a 1.000 euros al mes.

También ha urgido a enriquecer la negociación colectiva con materias como el control de la siniestralidad laboral, lucha contra la brecha de género, lucha contra la discriminación, y la introducción de protocolos contra el acoso en las empresas.

Respecto a la recuperación del contrato de relevo, UGT ha declarado que su posición es que sea de aplicación en todos los sectores de actividad y que se extienda al conjunto de los trabajadores.